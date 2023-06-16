Сі Цзіньпін: Китай не піде на конфронтацію та поділ світу на протиборчі табори

Голова КНР Сі Цзіньпін вважає, що китайській нації притаманна виняткова миролюбність, і наголошує, що Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Про це він заявив на конференції з питань культурної спадщини та розвитку в Китайській історичній академії, повідомиляє Укрінформ.

У своїй промові Сі назвав п’ять визначних рис китайської цивілізації: спадковість, самобутність, єдність, інклюзивність та миролюбність. За його словами, прагнення до миру «закладено в генах китайського народу і втілює дух китайської нації».

«Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав’язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю», — сказав Сі.

Китайський лідер додав, що його країна також не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

«Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію,.. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту», — зазначив Сі.