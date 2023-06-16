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РФ завдала масованого удару по Києву та області. ППО збила 12 ракет та 2 дрони, є постраждалі

У п’ятницю, 16 червня, росіяни завдали масованого удару по Києву та області, сили ППО знищили 12 ракет та 2 БПЛА. Еспресо стежив за розвитком подій у режимі реального часу.

Коротко

Росіяни атакували столицю та Київщину «калібрами» з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами. Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 «калібрів» та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Є постраждалі.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.

«Існує велика ймовірність повторних ракетних атак в найближчий час», — попередив Попко.

16 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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