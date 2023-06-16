Прогноз погоди на вихідні 17–18 червня: переважно тепло й дощитиме

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у всіх регіонах України відповідатиме кліматичній літній нормі, при цьому в більшості областей пройдуть дощі з грозами.

Погода у суботу 17 червня

У суботу побачити ясне небо вдасться лише мешканцям Києва, північних і центральних областей. Температура повітря тут становитиме +27…+29 °С.

На заході країни через затяжні дощі буде відчутно прохолодніше — +19…+22 °С. У Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій областях очікуються сильні зливи з грозами. Будьте обережні на дорогах!

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у всіх південних та східних областях. Повітря там прогріється до +24…+27 °С.

Погода в неділю 18 червня

Наприкінці тижня помірні дощі пройдуть на заході, півдні та сході України, у центрі та на півночі очікується мінлива хмарність. У західних областях термометри покажуть +20…+22 °С, на решті території країни — +26…+29 °С.

Якщо планів на неділю поки що немає, нагадуємо, що 18 червня у світі святкують міжнародний День батька — влаштуйте татові сюрприз!

Погода у понеділок 19 червня

Лише у північних та східних областях країни погода на початку тижня буде без опадів. У західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +23…+25 °С, на решті території — +26…+28 °С.

Синоптики попереджають і радять

Удень у регіонах де не дощитиме очікується високий (6–7) індекс УФ-випромінювання. Намагайтеся в цей час перебувати в приміщенні або тіні й не забувайте перед виходом на вулицю змащувати відкриті ділянки шкіри захисними засобами з SPF від 30 одиниць. А алергікам краще носити маски, які захистять від високої концентрації пилку лучних трав у повітрі.

17–18 червня мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Рівненської, Чернівецької та Вінницької областей варто бути дуже обережними з вогнем на відкритій місцевості — оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Народні прикмети та вірування

17 червня, на Митрофана, наші предки стежили за напрямком вітру. Вважалося, що південний вітер незабаром принесе спеку та посуху, північний – теплі ясні дні. Якщо на заході бачили веселку, а жаби покидали водоймища, готувалися до затяжних дощів.

Сни в ніч на Дорофія, 18 червня, слов’яни вважали пророчими, а зранку мріяли про безхмарне небо. Вважалося, що хороша погода цього дня — гарантія багатого врожаю восени.