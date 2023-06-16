ООН выражает беспокойство в связи со сведениями о применении пыток российскими военными

Группа экспертов ООН заявила в четверг, что направила российским властям письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с применением российскими военными пыток к украинским гражданским лицам и военнопленным.

В заявлении экспертов ООН отмечается, что пытки, в частности удары электрошокером имитация казни, применялись для получения разведданных, принуждения к признанию, а также в качестве кары за предполагаемую поддержку украинских войск.

Подобные пытки приводили к повреждению внутренних органов, трещинам в костях и переломам, инсультам и психологическим травмам, пояснили эксперты ООН.

Хотя обвинения в применении пыток выдвигались против обеих сторон конфликта и ранее, в данном случае группа независимых экспертов ООН подчеркивает, что методы, применяемые российскими войсками, возможно, «одобрены государством».

Последовательность и методы предполагаемых пыток предполагают «уровень координации, планирования и организации, а также прямое разрешение, преднамеренную политику или официальную терпимость со стороны вышестоящих властей», по словам спецдокладчика ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс, которая, наряду с другими экспертами, подписала письмо, отправленное 12 июня.

«Подчинение приказу вышестоящего руководства или политическим указаниям не может служить оправданием пыток, и любое лицо, причастное к этому, должно быть незамедлительно быть подвергнуто следствию и привлечено к ответственности независимыми органами», – заявила она.

Согласно правилам ООН, у правительства России есть 60 дней на официальный ответ.