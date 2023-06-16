Обыкновенный фашизм: Путин поручил создать институт психиатрии по изучению ЛГБТ-людей

Владимир Путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете в России «смены пола». Позднее документ был единогласно принят в первом чтении.

Издание «Медуза», ссылаясь на представителей ЛГБТ-сообщества, отмечает, что «заявление Мурашко может свидетельствовать о том, что в России хотят внедрить насильственную конверсионную терапию — комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно «вылечить» негетеросексуальную ориентацию. В ООН приравнивают такие методы к пыткам».

Законопроект о запрете «смены пола», внесённый в Госдуму, полностью исключает возможность трансгендерного перехода при помощи хирургических операций. Такие операции, если документ будет принят, будут допускаться только для «лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей», а для этого будет необходимо соответствующее решение врачебной комиссии государственного учреждения здравоохранения. Юридическую смену гендерного маркера также предлагается запретить.

Правозащитники и ряд медиков резко критикуют законопроект. Они считают, что это приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг.

Согласно ежегодному рейтингу европейской правозащитной организации ILGA-Europe, в 2022 году Россия заняла одно из последних мест на континенте по уровню политико-правовой защиты прав ЛГБТК+ людей. Ниже России в рейтинге оказались только Турция и Азербайджан.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола». С 2013 года в России была запрещена «пропаганда» среди несовершеннолетних, теперь же запрет распространяется на всех россиян. Фактически закон ввёл табу на обсуждение гомосексуальности и трансгендерности в любом, отличном от негативного, контексте.