Наступальні операції України створюють умови для потужного контрнаступу, — ISW

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що Збройні Сили України досягли успіхів у наступальних операціях на трьох напрямках. Ці успіхи створюють сприятливі умови для реалізації ширших цілей українського контрнаступу.

За повідомленням прессекретаря Генштабу ЗСУ Олександра Штупуна, українські військові успішно провели наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. Також, пресцентр групи військ «Таврія» повідомив, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області і продовжують зусилля з покращення тактичних позицій в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

У той же час, російські війська стверджують, що війська ЗСУ безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Вони також заявляють, що українські сили збільшують темп контрнаступальних операцій у цьому районі через покращення погодних умов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українське військо вдалося просунутися на 3 км в районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та на 7 км в районі Великої Новосілки на заході Донецької області. Крім того, було звільнено 7 населених пунктів у цих районах.

У попередніх оцінках ISW вказувалося, що російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) мають ключове значення для ускладнення українських контратак на Запорізькому напрямку. Проте в Інституті невизначено, чи є успішна тактика радіоелектронної боротьби результатом переваг у можливостях чи покращеного використання цих комплексів.

Експерти додали, що не слід узагальнювати результати початкових українських контрнаступальних операцій та російських оборонних дій для прогнозування результатів всіх українських контрнаступальних операцій.