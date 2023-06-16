МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати «в один клік»

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю − оформити все можна не виходячи з дому.

Джерело: МВС у Telegram

«Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю!

Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції».

Подати документи можливо через «Єдине вікно громадянина» або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Щоб подати документи через «Єдине вікно громадянина» необхідно:

зайти на портал «Єдине вікно громадянина»,

авторизуватися,

оформити заявку,

прикріпити пакет необхідних документів,

додати сканкопії,

завірити копії електронним підписом,

надіслати заявку.

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне: