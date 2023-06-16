МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати «в один клік»

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю − оформити все можна не виходячи з дому.
Джерело: МВС у Telegram
«Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю!
Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції».
Подати документи можливо через «Єдине вікно громадянина» або безпосередньо у магазині з продажу зброї.
Щоб подати документи через «Єдине вікно громадянина» необхідно:
- зайти на портал «Єдине вікно громадянина»,
- авторизуватися,
- оформити заявку,
- прикріпити пакет необхідних документів,
- додати сканкопії,
- завірити копії електронним підписом,
- надіслати заявку.
Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:
- особисте звернення до магазину,
- надання пакета необхідних документів,
- опрацювання заяви,
- продавець магазину надішле заяву до поліції.
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