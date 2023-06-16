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МВС повідомили, що дозвіл на зброю можна отримати «в один клік»

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю − оформити все можна не виходячи з дому.

Джерело: МВС у Telegram

«Дозвіл на зброю в один клік! Спрощуємо процес отримання дозволу на зброю!

Відтепер отримати послугу можна, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції».

Подати документи можливо через «Єдине вікно громадянина» або безпосередньо у магазині з продажу зброї.

Щоб подати документи через «Єдине вікно громадянина» необхідно:

  • зайти на портал «Єдине вікно громадянина»,
  • авторизуватися,
  • оформити заявку,
  • прикріпити пакет необхідних документів,
  • додати сканкопії,
  • завірити копії електронним підписом,
  • надіслати заявку.

Щоб подати документи на зброю у магазині необхідне:

  • особисте звернення до магазину,
  • надання пакета необхідних документів,
  • опрацювання заяви,
  • продавець магазину надішле заяву до поліції.
     
16 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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