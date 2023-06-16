Контрнаступ ЗСУ досягне результатів, але за це доведеться заплатити високу ціну – Міллі

Про це повідомляє видання Sky News.
Він зазначив, що український контрнаступ просувається зі стабільним результатом на своїй початковій стадії.
“Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу. Це дуже складний та інтенсивний бій і, ймовірно, займе значний час і доведеться заплатити високу ціну”, – розповів Міллі.
Генерал також наголосив на лідерстві, навичках та моральному дусі українських захисників – “усе це різко контрастує з якостями російських солдатів”.
За словами Міллі, російське військове керівництво не завжди діє послідовно, а бойовий дух військовослужбовців РФ низький.
“І вони сидять на оборонних позиціях, і багато хто з них навіть не знає, навіщо він там”, – зазначив Міллі.
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