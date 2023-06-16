Контрнаступ України досі не вразив, але це не без причини

Коли минулого тижня розпочався контрнаступ України, не було жодних фанфар чи офіційних заяв, але це не було повною несподіванкою.

За кілька місяців до контрнаступу Київ неодноразово наполягав на тому, що, оскільки він просив і чекав на нові поставки зброї від своїх міжнародних союзників, він не заздалегідь оголошуватиме про початок своїх дій, спрямованих на відвоювання ділянки окупованої Росією території на півдні. та схід України.

Тим не менш, після його майже непомітного запуску та скромного прогресу в останні дні, а також повідомлень про «надзвичайно важкі» бої та контратаки російських військ навколо кількох населених пунктів, які, за словами України, вона відбила, спостерігачів можна пробачити за те, що вони досі відчували себе дещо пригніченими.

Але військові аналітики кажуть, що є причина, через яку цей останній контрнаступ йде обережно і що Київ має стратегію — пошук слабких місць на довгих і глибоких лініях оборони Росії, і що очікується, що будуть більш масштабні атаки.

Звичайно, будь-хто, хто очікує більшого «великого вибуху» від цього контрнаступу і того, що Україна швидко відвоює більшу частину території — подібно до ранніх успішних контрнаступів на північному сході Харківської області у вересні минулого року або на півдні Херсонської області восени — ймовірно, буде розчарований, кажуть аналітики.

«Не дивно, що Україна виявляє обережність», — заявив CNBC у четвер Нік Рейнольдс, науковий співробітник із наземних бойових дій у лондонському аналітичному центрі оборони та безпеки RUSI.

«Я б сказав, що якщо цей контрнаступ зрештою не призведе до великого вибуху, я не думаю, що хтось має сильно дивуватися. Можливо, вони зможуть знайти певні слабкі місця і зайняти великі території, або це може бути поетапніше наступ», — зазначив він, попередивши, що Росія перегрупувала свої збройні сили для оборонних операцій і що вони «набагато ефективніші». на захисті».

Повільний виграє

Лише кілька сіл були повторно захоплені внаслідок скромних успіхів, досягнутих за останній тиждень, і є повідомлення про те, що Росія контратакує та заперечує кілька поселень, які Україна відвоювала.

Відносно обмежені територіальні завоювання України досі також підтверджують колишні очікування, що наступ на півдні буде поступовим та надзвичайно важким, особливо без переваги у повітрі, заявив у четвер CNBC Андрюс Турса, радник із Центральної та Східної Європи Teneo, консультанта з політичних ризиків.

«Російська сторона місяцями чекала такого наступу і побудувала в цьому районі багаторівневі та добре оснащені оборонні рубежі», — сказав він.

За словами військових аналітиків, Україна ретельно вивчає глибину російської оборони, у тому числі милі траншей, протитанкових ровів, надолбів, призначених для блокування шляху військової техніки, та інших укріплень, переважно розташованих уздовж лінії фронту, що тягнеться від Запоріжжя до півдня України до Донбасу на сході. .

«Зараз ми можемо спостерігати перший етап цього контрнаступу», — заявив CNBC у вівторок Олександр Мусієнко, військовий експерт і голова Центру військово-правових досліджень у Києві.

«Ми намагаємося знайти найслабші місця у російській лінії оборони. Це – перший пункт. Також можу сказати, що українські сили досягли певних успіхів, звільнивши кілька сіл та територію навколо Великої Новосілки у Донецьку… контрнаступ також триває навколо Бахмута», — сказав він.

Військова машина рухається дорогою, поки українська армія проводить операцію з обстрілу окопів російських військ у Донецькій області, де відбуваються найзапекліші бої в країні.

Військова машина рухається дорогою, поки українська армія проводить операцію з обстрілу окопів російських військ у Донецькій області, де відбуваються найзапекліші бої в країні.

Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Гетті зображень

Раніше цього тижня представники українського військового відомства заявили, що за останній тиждень боїв у Донецьку було звільнено сім населених пунктів, а площа території, яка зараз перебуває під контролем, становить 90 квадратних кілометрів або 35 квадратних миль.

Проте заступник міністра оборони України в середу визнав, що бої були «надзвичайно запеклими» і що контрнаступ поки що мав лише «частковий успіх». CNBC зв’язався з міністерством оборони України для отримання додаткових коментарів та чекає на відповідь.

Мусієнко вважав, що будуть більші атаки українських військ, і сподівався, що російські оборонні рубежі будуть прорвані.

«Головні удари українських сил ми побачимо найближчим часом. Основна мета зараз — перерізати і зруйнувати сухопутний міст у Крим, а потім рухатися вперед. Україна теж має перспективи просунутися на Донбасі і навіть звільнити Бахмут».

«Тому в найближчому майбутньому ми побачимо масштабніші атаки українських сил, а також, що дуже важливо, росіяни використовували всі свої резерви, які вони вже мають, а Україна — ні», — додав він.

Україна має багато чого довести цим останнім контрнаступом, їй потрібно показати своїм міжнародним партнерам, що продовження поставок озброєнь НАТО того варте, ефективно використовується і може мати вирішальне значення у результаті війни.

Офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив у вівторок, що Білий дім не коментуватиме «повороти і повороти контрнаступу або оновлення поля бою, які, очевидно, є дуже активною і ситуацією, що триває». Ми залишимо це на розсуд українських військових».

Однак Рейнольдс із RUSI сказав, що зброя, подарована Заходом, не змінить радикальним чином дії України на полі бою.

«Я думаю, що багато можливостей, якими вони були наділені, були корисними, але українські військові все ще працюють над тим, щоб освоїти більшу частину обладнання, яке їм було надано, більша частина якого була надана частинами», — сказав він. , зазначивши, що, оскільки такі «нам виразно не слід очікувати будь-яких радикально відмінних характеристик, заснованих на західному устаткуванні».

Рейнольдс вважав, що більшість обладнання, подарованого Заходом Україні, було продиктовано тим, «що було зручно донору, а не тим, що було потрібно Україні». І окрім питання інтеграції нової військової техніки у свої бойові операції Україна також зіткнулася з поглинанням величезної кількості особового складу, зазначив Рейнольдс.

«Оскільки [вона перетворилася] із значно меншої армії на армію, яка перебуває в бойовій готовності, вона мала прийняти багато нового персоналу, а також, я б сказав, зазнала дуже великих втрат, що призвело до подальшого тиску», — сказав він. сказав.

Аналітики кажуть, що є побоювання, що Україна перебуває під занадто великим тиском, щоб діяти на користь своїх міжнародних партнерів, які, зрештою, підтримують свої військові зусилля щодо відсічі Росії у довгостроковій перспективі.

«Важливість контрнаступу України висока, як і очікування», — зазначила Турса з Teneo, додавши, що щодо цього «Україна частково стала жертвою її успішних контрнаступів у Харківській та Херсонській областях минулого року».

«Довге очікування останнього наступу України та поява передової західної зброї ще більше підвищили очікування та оптимізм, що в довгостроковій перспективі може виявитися контрпродуктивним для Києва», — зазначив він.

Рейнольдс із RUSI погодився, зазначивши, що «я думаю, що очікування були дуже, дуже високими… і я думаю, що вони були надто високими».

«Ризик полягає в тому, що розмови про контрнаступ викликають такі нереалістичні очікування, що українці змушені йти на оперативний ризик, тому я думаю, що, можливо, розумнішим буде повільний наступ».

https://www.cnbc.com/2023/06/16/ukraine-war-why-kyivs-counteroffensive-has-been-low-key-so-far.html