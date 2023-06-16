Китай дивиться на неминучий візит Блінкена з глибокою недовірою та низькими очікуваннями

Поки державний секретар США Ентоні Блінкен готується до своєї довго відкладеної поїздки до Китаю цими вихідними з метою стабілізації напружених відносин між двома світовими супердержавами, настрій у Пекіні навряд чи приємний.

За кілька днів до свого від’їзду головний американський дипломат отримав суворий докір від свого китайського господаря, який прямо звинуватив Вашингтон у нещодавньому сплеску напруженості після того, як Блінкен скасував попередню поїздку в лютому через ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над США.

У телефонній розмові з Блінкеном міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган закликав США «проявити повагу» до основних проблем Пекіна та припинити втручання в його внутрішні справи, згідно з китайськими повідомленнями.

Ця заява – яка була помітно гострішою, ніж зачитування того самого дзвінка від Державного департаменту – багато говорить про низькі очікування Пекіна щодо візиту з високими ставками, а також про глибоку недовіру, яка вирує щодо поштовхів адміністрації Байдена до «відлиги». у морозних відносинах, кажуть експерти.

Китайські державні ЗМІ останніми днями залишалися в мовчанні щодо візиту американського чиновника найвищого рівня за останні п’ять років.

«Висвітлення візиту Блінкена в Китаї не таке широке, як це було на Заході», — сказав Юнь Сунь, директор китайської програми Центру Стімсона, мозкового центру у Вашингтоні.

Низькі очікування

Незважаючи на те, що останнім часом США сприяли контактам, вони також применшили очікування.

«Ми не їдемо до Пекіна з наміром зробити якийсь прорив чи трансформацію в тому, як ми маємо справу один з одним», — сказав журналістам на брифінгу в середу Даніель Крітенбрінк, головний дипломат Державного департаменту у Східній Азії.

«Ми приїжджаємо до Пекіна з реалістичним, впевненим підходом і щирим бажанням керувати нашою конкуренцією найвідповідальнішим способом. Ми принаймні сподіваємося, що ми досягнемо цієї мети», – сказав він.

Але навіть це буде важким завданням, враховуючи глибоку підозру в Пекіні через серйозний зрив політичної довіри між двома наддержавами, який почався за часів адміністрації Трампа.

«Домінуюча точка зору в Китаї полягає в тому, що слова і дії США непослідовні – вони не роблять того, що говорять», – сказав Ван Йонг, професор міжнародних відносин Пекінського університету в Пекіні.

Протягом останніх місяців, прагнучи відновити дипломатичні переговори на високому рівні, США запровадили санкції проти китайських компаній, підштовхнули союзників до обмеження доступу експертів із напівпровідникових технологій до Китаю, згуртували інші розвинені економіки, щоб протистояти «економічному тиску» Пекіна, і підписали нову торгову угоду. угоду з Тайванем – самовладною демократією, яку Пекін вважає своєю власною.

Ці дії викликали гнів Пекіна, що змусило його поставити під сумнів «щирість» адміністрації Байдена.

«Сторона США вимагає комунікації з одного боку, а з іншого — пригнічує і стримує Китай усіма можливими засобами», — заявив речник МЗС Китаю минулого місяця, через день після того, як президент США Джо Байден передбачив «відлигу» у відносинах. .

«Змішані сигнали, які надсилає американська сторона, дуже заплутані. Це змушує китайську сторону не покладати особливо великих надій на візит Блінкена», – сказав Ван.

Китайські експерти кажуть, що ключовими питаннями порядку денного Пекіна є контроль за експортом технологій з Тайваню та США, особливо обмеження поставок передових напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

Холодний прийом

В основі скарги Пекіна лежить його відмова від китайської стратегії адміністрації Байдена – що дві супердержави можуть агресивно конкурувати одна з одною, зберігаючи лінії зв’язку відкритими, щоб уникнути конфлікту.

Результатом є різкий контраст у ставленнях. У той час як США, здавалося, прагнуть відновити відносини, Китай відреагував пасивно і мало зробив, щоб приховати своє невдоволення.

Тун Чжао, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що Китай намагається чинити тиск, діючи навмисно холодно та відсторонено від американських контактів, зокрема відкидаючи пропозицію Вашингтона встановити «кордони» для відносин і механізми зниження ризиків.

Китай нещодавно відхилив пропозицію США щодо зустрічі міністра оборони Ллойда Остіна з китайським колегою Лі Шанфу, поставивши під сумнів «щирість» запрошення. (Китайські експерти кажуть, що це сталося через те, що США не скасували санкції проти Лі, запроваджені у 2018 році через купівлю Китаєм російської зброї.)

Міністр оборони Китаю генерал Лі Шанфу виступає з промовою в останній день 20-го Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Shangri-La Dialogue, щорічного азіатського форуму з оборони та безпеки, у Сінгапурі, неділя, 4 червня 2023 р. (Фото AP). /Вінсент Тіан)

Китай звинувачує США в «провокації» після майже зіткнення військових кораблів

Китай припинив переговори з американським військовим командуванням після візиту колишнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні минулого року. Відсутність зв’язку між двома наймогутнішими збройними силами світу підігріває побоювання щодо прорахунків і конфлікту.

Протягом останніх місяців обидві сторони спостерігали численні небезпечні військові взаємодії, включаючи майже зіткнення військових кораблів у Тайванській протоці та близьке зіткнення військових літаків над Південно-Китайським морем.

Чжао сказав, що Китай прийняв «політику оборони», щоб підкреслити ризик військового протистояння для США.

«Китай завжди вважав, що цей ризик спричинений односторонніми та необґрунтованими діями США. Уточнюючи ризик, Китай вважає, що він може підштовхнути США до визнання власних проблем поведінки та піти на односторонні компроміси», – сказав Чжао.

Певною мірою Китай прагне навмисно підвищити певні ризики на тактичному рівні, сподіваючись змусити США піти на компроміси на користь Китаю на стратегічному рівні».

‘Останній шанс’

Незважаючи на обурення через те, що він вважає нещодавніми зусиллями США зі стримування Китаю, Пекін погодився на перенесення візиту Блінкена після чотиримісячної затримки.

Частково причина є практичною – експерти кажуть, що поїздка Блінкена, схоже, блокує візити інших членів кабінету міністрів США, яких Китай вважає важливими, включаючи міністра фінансів Джанет Єллен і посланника з клімату Джона Керрі.

Пекін також може бути стурбований оптикою, особливо щодо країн, які потрапили в загострення американсько-китайського суперництва.

«Для Китаю важливо не виглядати тим, хто відмовляється від діалогу, особливо коли США наполягають на цьому», — сказав Сан з Центру Стімсона.

Але є також відчуття необхідності, враховуючи слабке економічне відновлення Китаю після виходу із суворих карантинів «нульового поширення COVID» наприкінці минулого року.

За словами Чжао, невтішні економічні дані можуть затьмарити оптимістичний погляд Китаю на баланс сил між ним і США. Для підтримки економічного зростання Китаю ще важливіше прагнути до стабільних відносин зі США, особливо в торгівлі, додав він.

Американські моряки підняли ймовірно китайський висотний аеростат спостереження, який був збитий Сполученими Штатами біля узбережжя Південної Кароліни 5 лютого 2023 року.

У міру того, як розвідувальні можливості Пекіна зростають, шпигунство стає дедалі гарячою точкою у американсько-китайських відносинах

Але жодна з цих причин навряд чи змінить довгострокові стратегічні побоювання китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо США.

За словами Чжао, протидія США все більше стає центром зовнішньої політики та політики безпеки Китаю, включаючи зусилля з послаблення американського впливу в країнах, що розвиваються.

Минулого місяця Сі різко оцінив, як він бачить світ, закликавши своїх вищих посадовців національної безпеки подумати про «найгірший випадок» і підготуватися до «штормових морів», на тлі жорстких зусиль протистояти будь-яким внутрішнім і зовнішнім загрозам. .

На думку деяких експертів, ці зауваження мають на меті підготувати Китай до можливого протистояння зі США в осяжному майбутньому.

Китай також добре усвідомлює, що США прямують до циклу президентських виборів, коли агресивна риторика проти Пекіна може ще більше посилитися.

Це означає, що годинник цокає.

Ван, експерт Пекінського університету, сказав, що візит Блінкена, який довго відкладався, є «останньою можливістю» відновити зв’язки з Китаєм перед виборами в США наступного року.

«Часу залишилося небагато», — сказав він. «Політична поляризація в США настільки серйозна, що якщо її відкладати далі, адміністрації Байдена буде дуже важко знайти іншу відповідну можливість покращити відносини протягом року, що залишився».

https://edition.cnn.com/2023/06/15/china/blinken-china-visit-us-tensions-analysis-int-hnk/index.html