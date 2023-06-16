Израиль продает танки Merkava двум неизвестным европейским странам

Израиль впервые в истории продает более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным странам, один из которых европейский.

Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на источники в минобороны страны.

Израильские чиновники, ссылаясь на деликатность сделки, не называют покупателей.

По оценкам специалистов, сумма контракта составляет несколько десятков миллионов долларов, средства из которых пойдут в бюджет министерства обороны.

Издание сообщает, что сделка находится на финальной стадии: ожидается разрешение Вашингтона на перепродажу составных частей танка американского производства.

Merkava Mk3 в музее бронетанковых войск Израиля

Танк Merkava имеет двигатель AVDS-1790-5A и трансмиссию CD-850-6B американского производства с определенными доработками со стороны израильских специалистов.

Детали сделки указывают на то, что сделка будет разделена на две части: одна будет включать более старые танки Merkava Mk2, а другая – Merkava Mk3.

Танки Merkava Mk2 выведены в резерв и базы хранения в 2016 году, часть танков планировали переработать в бронетранспортеры.