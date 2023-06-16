Контрнаступ України досі не вразив, але це не без причини Контрнаступ ЗСУ досягне результатів, але за це доведеться заплатити високу ціну – Міллі » Глава Пентагона призвал союзников использовать все резервы для помощи Украине Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провели заседание Контактной группы. Высшее военное руководство США отметило, что Украине предстоит тяжелая борьба в контрнаступлении, и призвало союзников Киева увеличить поставки оружия и боеприпасов. Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул необходимость краткосрочной и долгосрочной поддержки для Украины. Руководители подчеркнули важность предоставления систем противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты украинских граждан. Это была 13-я встреча контактной группы, созданной для координации западной помощи Украине. Министры обороны стран НАТО также встретились с украинским министром обороны, чтобы обсудить помощь и наращивание производственных мощностей.