Байден підтримує спрощений вступ України в НАТО

За інформацією, президент США Джо Байден підтримав пропозицію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо України та її планів на членство в Альянсі. За даними джерел, Байден, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц, не хотіли виходити за межі зобов’язань, прийнятих на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році щодо майбутнього членства України в Альянсі.

На зустрічі у вівторок між Байденом і Столтенбергом у Білому домі генсек НАТО запропонував визнати, що Україна досягла певного прогресу на шляху до членства в Альянсі, і що немає необхідності проходити поетапний процес, відомий як «план дій щодо членства», який застосовувався при вступі інших східноєвропейських країн НАТО.

Реалізація «плану дій щодо членства» включає конкретні критерії і реформи, які можуть займати багато років. Байден шукає компромісне рішення, яке влаштує і Україну та всі члени Альянсу.