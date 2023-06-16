Країни-члени НАТО можуть погодитися прибрати певні перешкоди на шляху до приєднання України до Альянсу. Німеччина планує підтримати це.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише The Guardian.

За його словами, союзники по НАТО можуть бути готові усунути деякі перешкоди на шляху України до Альянсу.

“З’являється все більше ознак того, що всі зможуть домовитися про це”, – заявив міністр оборони Німеччини відповідаючи на питання про те, що США готові дозволити Києву відмовитися від формальної процедури подання заявки на вступ до Альянсу, яку раніше вимагали від деяких інших країн.

“Я був би відкритий для цього”, – додав міністр.