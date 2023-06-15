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За повну заборону УПЦ МП — 66% українців

Українська громада, показуючи зростання, виражає все більшу підтримку повній забороні Української православної церкви (Московського патріархату), як свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами цього опитування, кількість українців, які вважають, що держава має втручатися в діяльність УПЦ МП в тій чи іншій мірі, зростла з 78% у грудні 2022 року до 85% на даний момент. Особливо помітне зростання відбулося в групі тих, хто підтримує повну заборону церкви, з 54% до 66%.

Крім цього, ще 19% опитаних українців висловлюють більш «м’який» підхід, який передбачає встановлення державного контролю та нагляду, а не повну заборону. В порівнянні з груднем 2022 року, коли цю позицію підтримували 24% респондентів, цей показник зменшився.

Також помітно зменшилася кількість українців, які вважають, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП) і слід розслідувати лише окремі можливі порушення. З 12% в грудні 2022 року цей показник знизився до 6%.

15 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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