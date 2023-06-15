Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что Япония рассматривает передачу артиллерийских снарядов США в соответствии с соглашением 2016 года, согласно которому страны могут обмениваться боеприпасами в рамках их альянса в области безопасности.

По данным издания, эти снаряды пополнят запасы США, израсходованные на поддержку Украины.

The Wall Street Journal отмечает, что неизвестно, сколько именно снарядов будет поставлено.