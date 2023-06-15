Україна задіяла тільки 3 із 12 бригад у контрнаступі

Згідно з повідомленням агентства Reuters, у контрнаступі Збройних Сил України було задіяно лише три з 12 підготовлених бронетанкових бригад. Основна битва ще попереду.

Аналітики вказують, що Україна створила 12 бронетанкових бригад для цієї операції, з яких дев’ять були навчені та оснащені на Заході. Звичайно, бригада містить не менше 3,5-4 тисячі військовослужбовців. Крім того, було створено вісім штурмових бригад, в числі 40 тисяч осіб, що були формовані Міністерством внутрішніх справ.

Конрад Музика, військовий аналітик з Польщі, який уважно стежить за ходом війни, зазначив, що до цього часу у бойових діях на південному сході України брали участь лише три з 12 бригад.

Українські військові вже кілька днів активно проводять контрнаступ на фронті. За даними на ранок 15 червня, Збройні Сили України не зазнали втрат у зайнятих позиціях і продовжують наступ на напрямках Бердянськ, Маріуполь та Бахмут. В даний момент активні бої відбуваються в районах Макарівки на Маріупольському напрямку, а також у районі Новоданилівки та Новопокровки. Крім того, за даними Інституту вивчення війни, українські сили оборони нанесли удар по розташуванню 20-ї загальновійськової армії окупантів у Луганській області.