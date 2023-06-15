США опровергли сообщения о временной сделке по ядерной программе Ирана

США заявили, что сообщения о временной ядерной сделке с Ираном «являются ложными и вводят в заблуждение».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил журналистам, что США по-прежнему твердо намерены не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и что они следят за деятельностью Ирана по обогащению урана.

После того, как США вышли из международного соглашения 2015 года, которое ограничивало ядерную программу Ирана, Тегеран повысил степень обогащения урана и увеличил свои запасы обогащенного урана.

Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно гражданские цели, и отрицает стремление к созданию ядерного оружия.

«Мы не наивны в отношении амбиций и действий Ирана, но мы всегда верили, что дипломатия – это лучший путь к тому, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, – заявил Миллер. – Однако США рассматривают все возможные варианты».

Непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки сорвались в прошлом году, и США заявили, что в настоящее время этот вопрос не является приоритетным.