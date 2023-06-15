Швейцарія має намір продати Німеччині 25 списаних танків Leopard

Про це пише Bild.

Згідно з повідомленням, якщо танки все ж продадуть Німеччині, там їх буде модернізовано, а потім їх можуть відправити в Україну.

У середу більшість швейцарського парламенту проголосувала за виведення з експлуатації танків Leopard – необхідної умови для їхньої доставки до Німеччини. Однак за це ще має проголосувати друга палата. Тоді останнє слово залишається за урядом.

Як зазначає видання, 15 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів швейцарського парламенту, закликавши розблокувати експорт зброї до України для наближення миру.