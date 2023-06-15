Розслідування по Джонсону представлять в четвер



Депутати, які розслідують питання про те, чи ввів Борис Джонсон в оману парламент через Partygate, опублікують свій довгоочікуваний звіт у четвер.

Пан Джонсон пішов з посади депутата після того, як отримав попередню копію звіту, в якому, за його словами, його визнали винним «незалежно від фактів».

Звіт слідує за річним розслідуванням Комітету з привілеїв.

У середу пан Джонсон закликав члена комітету піти у відставку через твердження, що депутат порушив обмеження Covid.

На веб-сайті Гвідо Фокса стверджувалося, що сер Бернард Дженкін, старший депутат-консерватор у комітеті, відвідав вечірку з напоями на честь дня народження своєї дружини у Палаті громад у грудні 2020 року. .

Зв’язавшись із кількома людьми, причетними до звинувачень, Бі-Бі-Сі не змогла провести незалежну перевірку тверджень. До сера Бернарда, леді Дженкін і гаданого господаря зборів звернулися за коментарями.

Сер Бернард спочатку заперечував відвідування будь-яких вечірок із напоями під час блокування. Коли репортер Гвідо Фоукс спитав його, чи випивав він того вечора на святкуванні дня народження своєї дружини, сер Бернард відповів: «Я не пам’ятаю».

Дама Елеонора Ленг, віце-спікер, яка нібито влаштовувала вечірку, розповіла веб-сайту: «Я порадилася, скільки людей може бути у кімнаті, я виміряла кімнату і тримала двометрову лінійку, щоб завжди могла переконатися, що ніхто з тих, хто тут працював. , не наражався на ризик».

Пан Джонсон написав Харрієт Харман із лейбористської партії, яка очолювала розслідування, вимагаючи, щоб вона уточнила, чи перевіряла вона, що члени комісії не відвідували такі заходи до початку розслідування.

Якщо повідомлення були правдою, сер Бернард був «винний у кричущому та жахливому лицемірстві», сказав Джонсон.

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Хто такі депутати, котрі засуджують Бориса Джонсона через Partygate?

Минулого тижня колишній прем’єр-міністр назвав комітет судом кенгуру, метою якого було визнання мене винним, незалежно від фактів.

Пан Джонсон звинуватив комітет в організації «полювання на відьом» проти нього, а пані Харман — у виявленні «вопиючої упередженості».

Комітет заявив, що «завжди дотримувався процедур», і звинуватив Джонсона в тому, що він поставив під сумнів «чесність Палати представників своєю заявою».

У понеділок о 23:57 за московським часом пан Джонсон в останній момент надіслав комітету листа у відповідь на їхні висновки.

Відповідно до опублікованого процесу пан Джонсон мав право відповісти комітету протягом 14 днів після отримання його попередніх висновків, які були надіслані минулого тижня.

Комітет заявив, що розбереться з новими подіями та «негайно повідомить».

Чи вводив Борис Джонсон в оману?

Протягом майже року комітет із семи осіб, більшість з яких є консерваторами, розглядав питання про те, чи Джонсон вводив в оману депутатів про порушення Covid-19 на Даунінг-стріт і про те, що він знав про них.

Даючи свідчення у березні, Джонсон визнав, що вводить парламент в оману, але заперечував, що робив це навмисно.

Він сказав, що соціальне дистанціювання не було «ідеальним» на зборах на Даунінг-стріт під час блокування Covid, але наполягав на тому, щоб керівні принципи, як він їх розумів, завжди дотримувалися.

Скандал із Partygate переслідував Джонсона на посаді прем’єр-міністра: поліція оштрафувала його за порушення правил Covid у 2020 році, що зробило його першим чинним прем’єр-міністром Великобританії, на якого були накладені санкції за порушення закону.

Відставка пана Джонсона з посади депутата, яка викликала додаткові вибори в його маргінальному виборчому окрузі Аксбріджа та Південного Руїсліпа, відбулася минулої п’ятниці.

Пан Джонсон сказав, що проект звіту, який він бачив, «пронизаний неточностями і віддає упередженням», додавши, що було зрозуміло, що комітет «повний рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту».

«Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо чи з необережності ввів Палату громад в оману», — сказав він, наполягаючи на тому, що «я не брехав».

bbc.com