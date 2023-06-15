Посилення ППО та забезпечення контрнаступу ЗСУ — основні теми засідання “Рамштайн-13”

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив перед початком засідання у форматі «Рамштайн», що головними темами обговорення будуть посилення ППО (протиповітряна оборона) в Україні та підтримка контрнаступу Збройних Сил України.

«Наразі в Україні триває військовий марафон, і тому ми сьогодні будемо розглядати нагальні потреби, які висуває Україна. Ми також будемо зосереджуватися на довгостроковій перспективі та досягненні сталого миру для України, що має такого сусіда», — пояснив Остін.

Зазначено, що контактна група сьогодні зосередиться на забезпеченні України засобами захисту як населення, так і критичної інфраструктури за допомогою систем ППО.

«Завдяки таким системам, як Patriot та NASAMS, Україна відстоюєся від атак дронів і ракетних ударів, що рятує життя українців. Сьогодні ми глибше дослідимо, як Україна може отримати нові боєприпаси та амуніцію для систем ППО», — наголосив глава Пентагону.

Також відомо, що союзники адаптуються до зміни обставин на полі бою та відповідно до зростаючих потреб України.

«Наші партнери також розробляють подальші плани для навчання українських військових, щоб забезпечити їх стабільність та безперебійність», — додав Остін.