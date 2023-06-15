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Окупанти заявили, що Крим атакували 9 безпілотників

Окупанти заявили, що Крим атакували 9 безпілотників

Колаборант, так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів уночі 15 червня — сепар Аксьонов і російські пабліки в Telegram

«За сьогоднішню ніч і ранок над територією Республіки Крим зафіксовано 9 БПЛА: 6 апаратів збито силами ППО, 3 заглушено і посаджено засобами РЕБ».

Колаборант також додав, що один безпілотник нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського району, проте жертв немає, лише в низці будинків вибито скло.

Аксьонов заявив, що всі служби виїхали на місце і закликав людей зберігати спокій.

15 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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