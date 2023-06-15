Невдалий штурм України на Малій Токмачці оголює проблеми контрнаступу

На рівній відкритій місцевості на південь від Запоріжжя, розділеної навпіл огорожами та широкою стежкою, що розкисла, близько 12 українських бронетранспортерів виявилися затиснутими, надто близько один до одного біля мінного поля.

На одному з відео видно, як снаряди та ракети врізаються в землю та транспортні засоби, у тому числі один із нових українських танків «Леопард», поставлених Німеччиною, та американські «Бредлі». Видно, як солдати перебігають крізь дим від однієї пошкодженої машини до іншої.

Обидві сторони дали суперечливі відомості про те, що сталося вдень 7 червня, приблизно за 4 км на південь від села Мала Токмачка, при цьому Москва майже напевно перебільшує важливість битви, а Київ намагається її применшити. Тільки тепер серед туману війни можна встановити, що сталося.

У рамках ширших зусиль у цьому районі лінії фронту 20 українських бронетранспортерів на чолі з двома спеціалізованими машинами з розмінування вирушили в «операцію з прориву», націлившись на високу російську армію.

Незабаром після цього в соціальних мережах з’явилися короткі повідомлення про те, як колона зіткнулася з труднощами поряд із мінним полем, втративши більшу частину своєї техніки.

Згідно з аналізом Deepstatemap, який відстежує перебіг бойових дій в Україні, київські сили здійснили дві окремі атаки, у першій взяли участь дев’ять машин, у другій — 11.

Схоже, перша група натрапила на міни, які привернули до себе увагу російських захисників. Друга група була швидко виявлена російськими розвідувальними безпілотниками та потрапила під сильний артилерійський вогонь.

На якомусь етапі з’ясовується, що чотири Бредлі, можливо, з другої групи, були відправлені, щоб допомогти вивести війська з того місця, де вони були скуті.

За українськими даними, в результаті російського вогню було втрачено один танк «Леопард» та чотири бронетранспортери. Інші автомобілі, зокрема другий «Леопард», схоже, були пошкоджені. Є твердження, що і цей танк було кинуто.

Незважаючи на спроби російських джерел припустити масштабнішу невдачу українських сил у цьому районі, схоже, що велика частина відеоматеріалів, що згодом з’явилися, показувала одні й ті ж бої з різних ракурсів.

За словами старшого сержанта 47-ї української бригади Валерія Маркуса, причетного до інциденту, Росія перебільшила втрати бригад. У відео, розміщеному в Інтернеті цього тижня, Маркус, явно розсерджений, сказав, що його бригада втратила п’ять солдатів, а не стільки, скільки заявляє Росія, і завдала значно тяжких втрат російській стороні.

«Нашим солдатам важко, — сказав він, спрямувавши свій гнів на критиків, — але вони воюють. Вони відновлюють нашу землю метр за гребаним метром».

Деталі невдалого штурму залишаються важливими, тому що вони розкривають проблеми, з якими стикається контрнаступ України проти оборонних позицій, на підготовку яких у Росії був рік, за підтримки переважаючої авіації Москви, яка стала помітнішою з того часу, як Україна розпочала свій наступ.

Коментуючи події навколо Малої Токмачки в оновленні свого облікового запису Substack, професор стратегічних досліджень Сент-Ендрюського університету Філліпс П. О’Брайєн припустив, що таких втрат слід було очікувати через характер бойових дій.

«Зрозуміло, що ця операція триватиме деякий час. Україна намагається зробити те, що не вдавалося (можливо ніколи) раніше. Вони намагаються вести широкомасштабний наступ із застосуванням бронетехніки без панування в повітрі проти супротивника, що окопався, що володіє великим запасом оборонного озброєння.

«Українцям доводиться миритися з тим, що зараз їм необхідно спрямувати вперед сили, у тому числі танки, БТР та іншу техніку, і вони мають діяти в умовах, коли їм загрожує велика кількість різних систем, таких як майже повсюдна ручна протитранспортна ракета».

Цю думку було підкреслено на брифінгу західних офіційних осіб у середу, в якому йшлося про те, що Україна зазнає значних втрат і повільно просувається до головної лінії оборони Росії.

Вони сказали, що контрнаступ все ще перебуває в зародковому стані і включає форму бойових дій, небачену десятиліттями, оскільки українські сили були змушені прокладати одиночні смуги бронетехніки через міни, прямуючи до основних російських оборонних споруд, які в деяких випадках можуть бути все ще настільки далекі. 20 км.

«Вразливість класичних одиночних проходів через мінні поля робить український арсенал дуже вразливим для атак», — сказав один із чиновників.

Офіційні особи припустили, що найближчими місяцями, ймовірно, буде «виснажлива і дорога війна».

«Це неймовірно складно. Росія загалом добре оборонялася зі своїх добре підготовлених позицій і відступала на тактичні рубежі… Думка про те, що росіяни просто розтануть, а українці прорвуться прямо через їхню лінію оборони, була в найсміливіших мріях людей. ”

https://www.theguardian.com/world/2023/jun/14/ukraine-failed-assault-near-mala-tokmachka-raises-counteroffensive-challenges