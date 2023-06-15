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На Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіхи під час штурмових дій, на Бердянському та Маріупольському — точаться бої

Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

«Сили оборони продовжують проводити, як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються жодної позиції не втрачено, тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках», — заявив Ковальов.

Відтак на Бердянському напрямку бої тривають в районі Макарівки, Маріупольському — в районі Новоданилівки та Новопокровки.

«На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних Сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка — Краснополівка та Берхівка — Ягідне: мали успіхи», — наголосив спікер.

Речник Генштабу ЗСУ розповів, що противник продовжує зазнавати великих втрат на полі бою.

«У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії окупантів. Загальна чисельність становить понад 100 поранених окупантів, переважна більшість доставлена з району міста Токмак», — додав Ковальов.

15 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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