На Бахмутському напрямку загинув відомий фотограф та син дисидента Роман Чорномаз

У бою на Бахмутському напрямку 13 червня загинув снайпер, військовий батальйону “Свобода” Національної гвардії України Роман Чорномаз.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Зазначаться, що від першого дня війни Роман став снайпером і приєднався до батальйону “Свобода”. Воював у лавах бригади швидкого реагування Національної гвардії України “Рубіж”.

Роман – син історика, дисидента, письменника та вʼязня сумління Богдана Чорномаза й активістки та волонтерки Тетяни Чоромаз. Богдана Чорномаза радянська влада арештувала просто на весіллі, після чого він був увʼязнений за політичним обвинуваченням.

Роман був учасником Революції Гідності. У цивільному житті був фотографом, мешкав в Умані. Займався сільським господарством. Боронити Батьківщину пішов добровольцем у перші місяці повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що 20 лютого 2014 року Чорномаз зафіксував на камеру масові розстріли на Інститутській.