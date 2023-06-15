Министры обороны стран НАТО оценят военные потребности Украины

ВАРШАВА – Неотложные и долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности, как ожидается, станут главной темой встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в четверг и пятницу в Брюсселе.

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформирует участников о ходе войны.

Как заявила в интервью «Голосу Америки» заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, прямо сейчас ее страна больше всего нуждается в боеприпасах для защиты своего неба от российских воздушных атак и возвращения некоторых территорий, удерживаемых Россией.

Что касается более отдаленных целей, то Киев просит о скорейшем принятии в оборонительный альянс из 30 стран, и эта просьба, вероятно, будет серьезно рассмотрена на встрече глав государств НАТО в Вильнюсе в июле.

Ожидается, что на этой неделе министры заново оценят военные потребности Украины, скоординируют партнерские отношения и проанализируют обороноспособность альянса.

В своем интервью Маляр заявила, что ВСУ продвигаются «шаг за шагом» на востоке и юге страны и с начала контрнаступления отвоевали 90 квадратных километров территории.

Однако, по ее словам, российские войска «усилили артиллерийские и минометные обстрелы, используют авиацию, что затрудняет продвижение».

«Кроме того, наблюдаются сложные погодные условия», – сказала она.

Заместитель министра добавила, что российская армия проводит собственные наступательные операции в некоторых местах, и украинские силы «в настоящее время находятся в стадии наступления и обороны».

Маляр подтвердила предупреждение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил в феврале, что Киев расходует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны могут поставлять их.

«Наши военные сражаются, когда у противника есть преимущество в вооружении. Россия готовилась к этому 30 лет. Мы выполняли международные обязательства и разоружались, – сказала она. – И нам нужны снаряды».

Агентство Reuters сообщило, что на встрече в Брюсселе впервые пройдут переговоры с главами 20 ведущих мировых оборонных компаний об увеличении производства «критически важных» боеприпасов, как называет их НАТО.

В электронной переписке с «Голосом Америки» Резников заявил, что он также рассчитывает обсудить планы по введению в войну истребителей F-16 американского производства.

«В ходе встречи мы обсудим детали “авиационной коалиции”, такие как подготовка пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов, поскольку это очень сложные системы», – написал он.