Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу Україна задіяла тільки 3 із 12 бригад у контрнаступі » Как выглядит внутри Air Force One — самолет президента США Air Force One — это официальное название самолета, который перевозит президента Соединенных Штатов, когда он путешествует. Самолет считается одним из величайших символов американского президентства и силы положения. Идея специального самолета для президента возникла в 1943 году после того, как ВВС США были обеспокоены зависимостью от коммерческих авиакомпаний для перевозки президента. Но Air Force One — это гораздо больше, чем просто частный самолет. Это летающий склеп, полный секретов, о которых до сих пор рассказывали немногие президенты. Он может летать выше и быстрее, чем другие самолеты Air Force One может летать со скоростью почти 650 миль в час. Это очень быстро для такого большого самолета. Но это не все! Он также может летать выше большинства коммерческих самолетов на высоте 45 000 футов. Это на 10 000 футов выше, чем нормальная крейсерская высота любого типичного пассажирского авиалайнера. Несмотря на то, что он летает так высоко и так быстро, Air Force One также обеспечивает невероятно плавный полет, что делает его путешествием, подходящим для президента. Можете ли вы угадать, сколько телефонов на борту Air Force One? Его можно дозаправить в воздухе Удивительно, но Air Force One может никогда не приземляться. Его можно дозаправить в полете из соображений безопасности, поэтому президенту никогда не придется приземляться в небезопасной ситуации. При необходимости самолет мог летать вечно или, по крайней мере, до тех пор, пока не случится какая-нибудь серьезная механическая поломка. Но даже тогда, с таким самолетом, кто знает? Помимо дозаправки в воздухе, у Air Force One есть бензобак, вмещающий 53 611 галлонов. Этого должно хватить на какое-то время! Никто никогда не остается голодным Air Force One украшен не одним, а двумя ресторанами. Ладно, может быть, это не полноценные рестораны, но есть две огромные полностью оборудованные кухни, которые кормят президента, его сотрудников, семью и команду. Президент и его гости могут съесть все, что захотят, так как магазины всегда заполнены, а в самолете работают высококлассные повара. Основная кухня может вместить до 100 человек и всегда полна суетливых рабочих. В телефонах нет недостатка На борту Air Force One доступно более 85 телефонов. Почему так много? Как оказалось, самолет — самое безопасное место, где может говорить президент, даже в большей степени, чем Белый дом. Телефоны Executive особенно особенные: на задней панели есть индикаторы, которые загораются красным, когда телефонная линия становится безопасной. Помимо нескольких таких специальных телефонов, существуют десятки менее защищенных линий, которые часто используются для связи с прессой и другим персоналом. Почему Air Force One окрашен в синий цвет? Цветовая схема Air Force One, безусловно, привлекает внимание. Его отличительная окраска во многом связана с пристрастием президента Джона Ф. Кеннеди к синему цвету. Когда промышленный дизайнер Рэймонд Лоуи работал вместе с президентом и первой леди, он выбрал особый цвет яйца малиновки в надежде, что он понравится семье Кеннеди. Он был прав, и цветовая гамма сохранилась до наших дней. Однако, когда бывший президент Трамп планировал изменить дизайн Air Force One, он хотел, чтобы он был окрашен в красный, белый и синий цвета. В интервью он специально сказал, что хотел бы обменять «цвет Джеки Кеннеди» на оттенок, который «более американский». Даже раннее воплощение имело высокотехнологичные колесные ниши В 1959 году президент Эйзенхауэр приказал директору Центрального разведывательного управления установить мощные шпионские камеры в нишах колес первых самолетов Air Force One, на которых он летел. Эти камеры были настолько мощными, что даже в то время они могли считывать номерные знаки с самолетов. небо. Мотивом установки этих камер была холодная война. Сегодня считается, что эти камеры «небо-земля» были установлены в других местах в нижней части самолета, и с годами технология значительно улучшилась. Самолет подходит для семейного отдыха Хотя Air Force One является одним из самых хорошо охраняемых и технологически продвинутых самолетов на планете, на самом деле он очень удобен для семейного отдыха. Он спроектирован так, чтобы быть удобным для президента и его семьи, давая им возможность поднять ноги и расслабиться, путешествуя с места на место. Он также разработан с учетом потребностей гостей, и с гостями президента обращаются так, как будто они находятся на пятизвездочном курорте. Кроме того, к журналистам и прочему персоналу относятся хорошо, и у них даже есть собственные каюты в хвостовой части самолета. Это по сути летающий дом Air Force One достаточно большой, чтобы быть довольно солидным домом. Он состоит из трех этажей и имеет площадь более 4000 квадратных футов, определенно не очень тесные помещения для президента и других пассажиров самолета. У президента также есть большой кабинет, собственная ванная комната и огромный конференц-зал. Особые гости также получают частные апартаменты, которые ничем не отличаются от тех, что вы найдете в роскошном отеле. Конечно лучше, чем летающий тренер! Там больше, чем достаточно места В то время как Air Force One может относительно комфортно вместить сотни человек, на самом деле он может безопасно вместить только 70 человек. Это означает, что вы будете сидеть на одном из наиболее комфортных мест. Однако в жилых помещениях может разместиться больше людей, таких как старшие советники, сотрудники секретных служб, репортеры и политические гости. Это означает, что не у всех есть специальное место с ремнем безопасности, а центральное место в самолете зарезервировано для президента и его семьи. «Особая миссия 41» После того, как бывший президент Джордж Буш-старший скончался 1 декабря 2018 года, борт номер один использовался для его перевозки в последний раз. В серии полетов, получившей название «Специальная миссия 41», самолет доставил Буша из Хьюстона, штат Техас, в Вашингтон, округ Колумбия. Затем он доставит его обратно в Техас. Он будет похоронен в Президентской библиотеке Джорджа Буша-старшего в Колледж-Стейшн, штат Техас, вместе со своей женой Барбарой. 3 декабря 2018 года бывший пресс-секретарь Буша Джим МакГрат написал в Твиттере: «Борт номер один прибыл в Хьюстон для того, что технически будет называться «Специальная воздушная миссия 41» завтра и в среду. Прекрасный день в Техасе — «потолок и видимость не ограничены, «Господин президент» перед миссией. Наверху восходит солнце, пока борт номер один ждет почетного караула, который доставит Буша на борт. Это не дешевый самолет Чтобы держать самолет в воздухе, укомплектованным персоналом и в рабочем состоянии, эксплуатация Air Force One стоит примерно 206 000 долларов в час. Сравните это с 20 000 долларов в час для обычной коммерческой авиакомпании. В течение первого месяца его пребывания в должности дорожные расходы президента Дональда Трампа превысили 10 миллионов долларов. Однако важно иметь в виду, что президентские поездки включают в себя доставку сотен дежурных вместе с десятками других самолетов, которые используются одновременно. Национальная безопасность родилась на борту Air Force One Департамент внутренней безопасности был создан на борту Air Force One в 2002 году президентом Джорджем Бушем-младшим. Это кабинет министров федерального правительства США, который занимается борьбой с терроризмом, безопасностью границ, иммиграцией, кибербезопасностью, предотвращением стихийных бедствий и управлением. Он был установлен в тысячах футов над Германией после атак 11 сентября. Создание этого ведомства навсегда изменило то, как правительство функционирует и взаимодействует со своими гражданами. Самолет устойчив к ядерному оружию По очевидным причинам, Air Force One настолько же защищен от ядерного оружия, как и Овальный кабинет. Будь то на земле или в воздухе, самолет способен выдержать ядерный взрыв. Это стало необходимо для всего, в чем размещается или перевозится президент и другие высокопоставленные чиновники. Самолет прошел строгие испытания, имитирующие последствия ядерной атаки. Надеюсь, это никогда не будет подвергнуто окончательному испытанию. Что происходит, когда президент приземляется Когда Air Force One собирается совершить посадку, аэропорт, который будет принимать самолет, заранее уведомляется об этом. За час до предполагаемой посадки самолета все воздушное пространство очищается для безопасной посадки. Как только Air Force One приземлится, внешние службы не смогут помочь, так как самолет и персонал полностью автономны. После выхода из самолета президента пересаживают в Cadillac One, также известный как «Зверь». На борту есть миниатюрная больница На случай, если кто-нибудь заболеет или будут легкие (или даже серьезные) травмы, в самолете есть мини-госпиталь с дежурными врачами. Крайне важно, чтобы президент и другие сотрудники имели доступ к врачам, лекарствам и любой другой первой помощи, которая может понадобиться в любое время. Болезнь не является для президента уважительной причиной пропускать важные встречи, поэтому они готовы ко всему на борту Air Force One. Президенты могут получить на борту практически все, что захотят. Угадайте, что Рональд Рейган всегда держал под рукой? Дизайн интерьера благодаря Джеки Кеннеди Джеки Кеннеди была невероятно модной женщиной, известной своим прекрасным вкусом как в моде, так и в дизайне интерьеров. Хотя ей приписывают установление определенных модных тенденций и украшение Белого дома, ей также приписывают дизайн интерьера Air Force One. Она выбрала ковер, фарфор, хрусталь и даже столовое серебро. В музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо, есть вся ее оригинальная мебель, хотя сегодня большая часть самолета по-прежнему основана на ее оригинальном дизайне. Air Force One как воздушный командный центр Air Force One имеет одни из самых высокотехнологичных средств спутниковой связи и защиты в мире. Большая часть технологий и спутниковой связи на борту держится в секрете, чтобы защитить самолет во время нападения. Тем не менее, у самолета также есть засекреченные технологии, если ему нужно дать отпор, хотя что это за секретное оружие неизвестно. Самолет также может командовать другими воздушными силами. Они держат его на складе с любимой едой президента Неудивительно, что в Air Force One всегда есть любимые угощения или еда президента. В случае с Рональдом Рейганом, который был известен как «Президент-мармелад», его ждала свежая банка мармеладок каждый раз, когда он садился в самолет. Его любовь к желейным бобам возникла из-за того, что в детстве ему дали немного во время тура по Белому дому. Позже он сказал: «Тогда я не знал, но мармеладки были не просто сладким лакомством, они олицетворяли уникальность и величие Америки». Это высокая оценка для конфет! «Самолет Судного дня» держится в строжайшей тайне Защита президента Соединенных Штатов и высокопоставленных чиновников имеет первостепенное значение во время путешествия. По этой причине Air Force One имеет резервную защиту, известную как «Самолет судного дня» с позывным E-4B. Самолеты следуют за Air Force One и предназначены для того, чтобы оставаться в воздухе в течение нескольких дней, если возникнет такая необходимость. Единственная функция этого самолета — защищать Air Force One в случае опасности. Как именно это выглядит, держится в строжайшем секрете. США и Россия — единственные страны, которые, как известно, имеют самолеты для этой цели. Даже «Ночной дозор» нуждается в помощи Это фотография «Ночного дозора», также известного как Боинг E-4 Advanced Airborne Command Post, заправляемого самолетом KC-135 Stratotanker. Этот самолет так ценен, потому что он является мобильным командным пунктом министра обороны и может связываться с любой точкой мира. Есть три президентских самолета Поскольку один президентский самолет может быть слишком уязвимым для тех, кто может причинить ему вред, на самом деле существует два самолета Air Force One. Однако только один из них является реальным и перевозит президента. Они летят вместе, так что никто не может сказать, в каком из них находится президент. Есть также самолет под названием «Гольфстрим», который предположительно следует за двумя другими самолетами, хотя правительство и ВВС отрицают его существование. Джордж Буш-старший запретил что-то в самолете Во время своего президентства Г. У. Буш запретил несколько вещей. Во-первых, он запретил брокколи в Белом доме, а также на борту Air Force One. Он утверждал, что не хотел, чтобы овощи были рядом с тем, что готовили для него его повара. Как вы понимаете, будучи по приказу президента Соединенных Штатов, вы не увидите ни стебля брокколи в самолете, ни того, чтобы его съел кто-нибудь рядом с президентом. Президенту Форду всегда удавалось пронести свой любимый напиток Несмотря на то, что пиво Coors можно было легально продавать только в некоторых штатах, президент Форд всегда следил за тем, чтобы у него было достаточно пива, когда он посещал штаты, где его не было в наличии. Даже если они закончились, они позаботились о том, чтобы некоторые из них каким-то образом попали на борт, прежде чем он сел в самолет, чтобы улететь. Судя по всему, Эйзенхауэр тоже был большим поклонником пива и, как известно, хранил его в своих личных холодильниках на борту Air Force One. Частный самолет Дональда Трампа и Air Force One В классической манере Трампа Дональд Трамп решил, что ему нужен собственный самолет, чтобы посрамить Air Force One. Итак, он купил реактивный лайнер, который назвал «Trump Force One». Самолет 757 был куплен у Пола Аллена из Microsoft. Он покрыт золотым покрытием и покрыт семейным гербом Трампа. Он сообщил, что «он больше, чем Air Force One», с двигателями Rolls-Royce и вместимостью 43 человека. Самолет был показан на канале Discovery и назван «самым роскошным реактивным лайнером в мире». Это летающая крепость Хотя Air Force One — это удобный способ для президента, членов его семьи и гостей добраться до необходимых пунктов назначения, он также чрезвычайно безопасен. Каждое окно в их самолете сильно бронировано и устойчиво к пулям и взрывам. Кроме того, самолет оборудован сигнальными ракетами, которые можно выпускать, чтобы сбить с толку приближающиеся ракеты противника. Во избежание саботажа в самолете также есть собственная выдвижная лестница, которую можно открыть только изнутри, чтобы исключить полную зависимость от лестниц аэропорта. В телевизорах недостатка нет На борту Air Force One двадцать телевизоров. Каждый телевизор стратегически расположен по всему самолету, чтобы пассажиры могли смотреть его в любое время. Хотя это может показаться излишним, в основном это касается президента, прессы и сотрудников, которым необходимо постоянно быть в курсе последних новостей и трансляций. Когда дело доходит до должности президента, полет на самолете не является оправданием для того, чтобы постоянно не знать, что происходит в мире. Согласно отчету, оба самолета с позывным Air Force One представляют собой модифицированные самолеты Boeing 747-200B. Два самолета были приобретены при администрации Рейгана, хотя они не поступали на вооружение до 1990 года при администрации Джорджа Буша-старшего. Однако с тех пор, как самолеты были в эксплуатации, Boeing прекратил производство своих самолетов 747-200. Из-за этого становится все труднее найти запасные части. Иногда части даже были спасены от других списанных самолетов. Планирование будущего В связи с растущими проблемами с поиском подходящих деталей для нынешнего парка самолетов Air Force One было решено, что необходим новый набор самолетов. Во время президентства Обамы был размещен заказ на две замены флота. Новые самолеты были построены на основе новой серии Boeing 747-8, более новой версии, чем предыдущие стили. Стоимость изготовления обоих самолетов оценивается не менее чем в 3 миллиарда долларов, и они поступят на вооружение только в 2024 году. Современные холодильники Американская общественность была потрясена, когда услышала эту новость о некоторых новых дополнениях к Air Force One. Сообщалось, что Air Force One нуждался в новых холодильниках. Ничего страшного, верно? Что ж, получается, что они стоят по 12 миллионов долларов каждый. В настоящее время Boeing отвечает за проектирование и проектирование этих холодильников. Хотя это может показаться чрезмерным, причина в том, что в случае чрезвычайной ситуации самолет должен иметь возможность кормить пассажиров и экипаж в течение нескольких недель подряд без необходимости пополнения запасов. Он всегда в идеальном состоянии Учитывая важность Air Force One, над ним постоянно работают, чтобы убедиться, что он всегда находится в наилучшем возможном состоянии. Это делается для того, чтобы сделать самолет максимально безопасным, а также для соблюдения приличий. Помимо того, что самолет выглядит чистым как внутри, так и снаружи, существует группа подрядчиков, отвечающая за проверку каждого дюйма самолета, даже за химическое тестирование топлива, которое в него заливается. Когда самолеты не используются, они тщательно охраняются в ангаре за пределами Вашингтона, округ Колумбия. Сокращение расходов Нельзя отрицать, что эксплуатация Air Force One невероятно дорога. Только в 2016 финансовом году его стоимость оценивалась в 180 000 долларов за час использования. Из-за высокой стоимости законодатели просят президентов принять во внимание то, что действительно необходимо иметь на борту, и посмотреть, смогут ли они сократить ненужные расходы. Тем не менее, обсуждение того, что считается легкомысленными расходами на Air Force One, не является новым аргументом и, несомненно, будет продолжаться в обозримом будущем. Часто летающие Когда президент путешествует на Air Force One, он редко делает это без своей обычной команды людей. Чаще всего к нему присоединяются старшие помощники по национальной безопасности, а также советники по экономическим и внутренним вопросам. Также хорошо известно, что президенты, как правило, путешествуют с группой представителей прессы. Представители прессы сообщают новости о поездках президента, чтобы он не стал мошенником во время путешествия. Всего к президенту в каждой его поездке присоединяется около 13 человек. Зверь Президентский автомобиль известен как «Зверь» и едет везде, куда бы ни направлялся президент, без исключения. Это сделано для того, чтобы Секретная служба могла максимально защитить президента во время автомобильного транспорта. Когда президент выходит из Air Force One, «Зверь» ждет его там, чтобы взять его с собой, куда бы он ни направился. Автомобиль отправляется впереди президента на военно-транспортном самолете. Это значит, что машина уже там задолго до приезда президента. Air Force One имеет долгую историю Хотя некоторые люди считают иначе, Air Force One существует уже много десятилетий. Идею Air Force One предложил Франклин Д. Рузвельт во время его президентства. Он сформировал Президентское управление пилотов, которое в 1944 году стало Президентской авиагруппой. В то время эти самолеты в основном были винтовыми. Только в администрации Джона Кеннеди президент летал на самолете, оформленном в бело-синей цветовой гамме Air Force One. Самолет Джона Кеннеди был модифицированным реактивным самолетом Boeing 707, который с тех пор неоднократно менялся. Идти в ногу со временем Последовательный заказ новых самолетов для выполнения функций Air Force One не является новой концепцией. Со времени первых президентских самолетов администрации продолжали размещать заказы на более быстрые, изящные и новые модели. Это касается всех ВВС, не обязательно только ВВС-1. Однако самой большой проблемой, которую это создает, является соответствие техническим требованиям к самолету, пригодному для использования президентом. После долгих дебатов ВВС наконец объявили, что в будущем Boeing станет их эксклюзивным производителем. Следуя правилам Хотя президент имеет право выбирать тип самолета, который он хочет использовать в качестве своего Air Force One, он не может изменять стандарты самолета или требования, которым он должен соответствовать. Покупка самолета должна быть произведена в течение второго срока действующего президента, чтобы президент фактически не мог использовать выбранный им самолет. Поэтому по сути заказывают самолет для будущих президентов. Такие президенты, как Эйзенхауэр, Рейган и Обама, во время своего второго срока откладывали деньги на будущие самолеты. Дебош со стрижкой Билла Клинтона Что-то, что доставило Биллу Клинтону небольшую неприятность, было, когда он решил постричься на борту Air Force One. Однако проблема заключалась в том, что он подстригся, когда самолет стоял в аэропорту Лос-Анджелеса. Это создало серьезную проблему для убывающих и прибывающих самолетов. Авиадиспетчеры изо всех сил старались убедиться, что никакие другие самолеты не прилетают и не улетают во время его стрижки, создавая огромный беспорядок. Это также вызвало сильное разочарование среди пассажиров, чьи рейсы были задержаны. Есть закрепленные места Хотите верьте, хотите нет, но на самом деле для пассажиров Air Force One предусмотрено место для сидения. Назначенные места для сидения не новы и не высечены в камне. Каждая администрация имеет тенденцию создавать свои собственные правила в отношении того, кто и где сидит в самолете. Хотя это и не обязательно, это традиция, в которой участвовал каждый президент с момента создания Air Force One. Большинство мест зарезервировано для пассажиров пресс-пула и секретной службы, а у президента и его советников есть своя зона. Держите президента оккупированным Конечно, когда они не заняты управлением страной на бортах номер один, президентам приходится находить способы занять себя. Что касается Билла Клинтона, то ему нравилось брать с собой в самолет свой саксофон и свою любовь к джазу. Судя по всему, бывший президент нередко доставал свой саксофон и включал музыку во время своих длительных перелетов. Некоторые источники утверждают, что из-за плохого слуха он часто играл слишком громко. Право проезда Во время полета Air Force One имеет преимущественное право проезда — никаких вопросов. Самолет имеет приоритет над всем воздушным пространством страны, а также в различных частях мира. Пилотам никогда не придется беспокоиться о переполненном воздушном пространстве, потому что оно полностью закрыто в любой области, через которую они пролетают. Еще до взлета самолета все воздушное пространство впереди очищается. То же самое применимо независимо от того, вылетает ли самолет или приземляется. По этой причине самолет обычно приземляется на военных авиабазах. Вы не можете пропустить это Вы поймете, что смотрите на Air Force One, когда увидите его. Он имеет безошибочно узнаваемую синюю, белую, серебряную и золотую окраску и полируется вручную почти каждый день. Это красивый самолет, который привлекает внимание всех, кто его видит. Самолет всегда должен выглядеть в отличном состоянии, потому что это символ Америки и президента, который в нем едет. Статус самолета также является символом военной и экономической мощи Соединенных Штатов и по большей части не имеет себе равных. Air Force One видел невероятные моменты в истории Бесчисленные исторические моменты произошли на борту Air Force One. В 1974 году президентское лидерство было передано, когда Ричард Никсон передал полномочия президента Джеральду Форду. Это был невероятный момент в американской истории, и он произошел на борту Air Force One. Кроме того, Линдон Б. Джонсон был приведен к присяге в качестве 36-го президента Соединенных Штатов на борту Air Force One после убийства Джона Ф. Кеннеди в тот же день. Время, когда Air Force One не использовался Предполагается, что Air Force One станет единственной формой воздушного путешествия для президента Соединенных Штатов, вот и все. Однако во время президентства Никсона он пытался донести до людей политико-экономическое послание и путешествовал авиакомпанией United Airlines. Несмотря на то, что он пытался подать хороший сигнал, его решение не было оценено его администрацией и коллегами-представителями. Поскольку он не летел на Air Force One, самолету, который он использовал, был присвоен позывной Executive One. https://www.factable.com/history/air-force-one-facts/43/?utm_source=tp&utm_campaign=aiq-d-ww-c-bn1-ssv-230607-fa-tp-g5&utm_medium=blank&utm_content=blank&utm_term=blank&twclid=2-3dlpww6y73m1dmaok6fyx2fyy&chrome=1