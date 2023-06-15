Израиль создаст систему ПВО, которая будет сбивать иранские гиперзвуковые ракеты

Концерн Rafael сообщил, что находится в продвинутой стадии разработки системы ПВО, предназначенной для перехвата гиперзвуковых ракет. Председатель правления концерна Юваль Штайниц заявил, что у этой системы нет аналогов. Он пообещал, что она будет представлена ​​на следующей неделе на авиасалоне в Ле-Бурже.

Об этом пишет издание Детали .

Сообщается, что новый комплекс называется Sky Sonic и в ближайшее время Rafael проведет его испытания. На прошлой неделе военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции представили новую гиперзвуковую ракету Fattah.

«Эта ракета способна обойти самые передовые системы обороны США и сионистского режима, в том числе израильский «Железный купол», – говорится в сообщении иранского телевидения. Командующий военно-воздушными силами Ирана Амир Али Гаджизаде заявил, что дальность ракеты 1400 километров и способна преодолеть все виды защиты.

Бравурные реляции о достижениях иранского военно-промышленного корпуса в прошлом неоднократно оказывались пропагандистскими фейками. Немногие страны мира имеют технологии для разработки гиперзвуковых ракет. В их число входят США, Китай и Россия. Западные военные комментаторы отмечают, что Иран еще не проводил испытание своей гиперзвуковой ракеты.

Гиперзвуковые ракеты – это усовершенствованные крылатые ракеты, которые двигаются в пять раз быстрее скорости звука, имеют высокую точность и маневровость. Сложность защиты от гиперзвуковой ракеты связана с ее способностью изменять траекторию в полете, что затрудняет ее отслеживание и перехват.