Генерал Міллі: для підготовки українських бійців відкрито понад 40 навчальних центрів, залучено 33 країни на трьох континентах

Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

«Ми допомагаємо і будемо допомагати Україні відстоювати свій суверенітет. Саме захист верховенства права – те, що нас об’єднує, тому ми продовжуватимемо надавати надсучасне обладнання Україні, а також тренуватимемо українських бійців для того, аби вони могли відстоювати свободу на власній землі. Зараз вже відкрито понад 40 навчальних центрів, залучено 33 країни на трьох континентах – це все відбувається від початку повномасштабного вторгнення. США від початку війни підготували величезну кількість українських бійців. На сьогодні 5000 військових операторів навчають захисників України. Також зараз ми навчаємо три батальйони танкістів, дві територіальні національні бригади. Наші міжнародні зусилля зараз спрямовані на 60 тис. українських солдатів під час нинішніх операцій», — зауважив Міллі.

Генерал висловив сподівання, що результати вже не за горами.