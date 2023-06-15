Эрдоган: Швеция не выполнила свою часть работы для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил все более активные требования к Анкаре ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до саммита оборонного альянса в июле, которые раздаются из-за рубежа.

Западные страны надеялись, что Эрдоган смягчит свою позицию по этому дипломатически сложному вопросу после того, как он с большим трудом добился переизбрания в мае.

Однако Эрдоган никак не обозначил изменений в своей позиции в комментариях, опубликованных его администрацией, в то время как представители Турции и Швеции вели новый раунд переговоров в Анкаре.

«У Швеции есть свои ожидания, но это не значит, что мы должны соответствовать им, – завил Эрдоган. – Чтобы мы оправдали эти ожидания, Швеция должна выполнить свою часть работы».

Швеция и соседняя Финляндия отказались от многолетней политики военного неприсоединения и подали заявки на вступление в НАТО в ответ на российское вторжение в Украину.

Эрдоган отметил акцию протеста, проведенную в Стокгольме сторонниками курдской группы, которую Анкара относит к террористическим организациям.

Турция требует от Швеции пресекать подобные акции.

«Шведским правоохранительным органам предоставлены определенные права в соответствии с конституцией. Используйте эти права, – заявил Эрдоган. – Если вы этим не займетесь, мы не сможем сказать “да” на саммите в Вильнюсе».