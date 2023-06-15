Австралия запретила России строить посольство у здания парламента

Парламент Австралии принял закон, который отменил аренду Россией участка для строительства нового здания посольства из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает ABC.

Территория, которую Россия арендует с 2008 года, примыкала к зданию парламента в Канберре, и депутаты сочли, что такая близость влечёт риски шпионажа.

Законопроект был внесён в парламент правительством Австралии 15 июня и одобрен за час, отмечает АВС.

Власти Австралии подчёркивают, что не запрещают России иметь дипломатические представительства на территории страны, а лишь хотят, чтобы новое посольство не находилось рядом с парламентом.

Москва ранее заявляла, что оспорит запрет в суде.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз на это ответил, что не России говорить о международном праве, «учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину».

С начала российского военного вторжения в Украину Австралия предоставила Киеву военную помощь и ввела санкции против сотен российских граждан и компаний.