1000-літня цитадель, що піднімається з Атлантичного океану



Рівно 1000 років тому цього місяця біля узбережжя Франції розпочалося будівництво чудового острівного будівництва, яке, неймовірно піднявшись із бурхливих вод Атлантичного океану, стане вічним символом національної міцності.

Середньовічне абатство на вершині Мон-Сен-Мішель, каскад стін і контрфорсів, що спускаються з високого центрального шпиля, було вражаючим творінням, яке протягом століть відігравало вирішальну роль в історії Франції.

Сьогодні, коли виповнюється тисячоліття від початку роботи, це одна з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток країни за межами Парижа – часом приголомшена власною популярністю настільки, що її зберігачі закликають людей триматися подалі.

Абатство, яке лежить біля узбережжя французького регіону Нормандія, на захід від Парижа, протягом століть притягувало легіони паломників. Сьогодні він приваблює 1,3 мільйона туристів щороку.

«За 1000 років його силует став емблемою французького універсалізму», — написав президент Франції Еммануель Макрон у Twitter 5 червня після офіційного візиту на сайт. «Його абатство, символ того, ким ми є: народ будівельників».

Щоб відсвяткувати день народження абатства, Монт проводить концерти, конференції та візуальне шоу під назвою «Сонцестояння тисячоліття» 23 червня, яке включатиме безпрецедентне світлове шоу. До листопада 2023 року відвідувачі також можуть насолодитися виставкою про його історію та архітектуру.

Готичне абатство Мон-Сен-Мішель височіє над своїм селом і товстими фортечними стінами, що виходить із затоки, оточеної областями Нормандії та Бретані, оточене сипучими пісками.

Коли настає приплив, Мон виходить із води, як французька Атлантида, архітектурне диво, розташоване серед прекрасного природного ландшафту. Він став об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1979 році.

«Шлюб людського генія та природи», — прокоментував президент Макрон у своїй промові на святкуванні тисячоліття абатства.

Прозваний «чудом західного світу», історія Монта сягає корінням у 709 рік, коли на скелі було споруджено святилище на честь святого Архангела Михаїла. Це стало священним місцем, яке продовжувало розвиватися з 11 по 16 століття.

Абатство стало свідком ключових моментів французької історії, зокрема, ставши фортецею під час Столітньої війни 14-го та 15-го століть і переживши 30-річну облогу британцями.

Він став в’язницею під час Французької революції 18 століття. До 1863 року 14 000 в’язнів провели час у «Бастилії морів», де припливи та сипучі піски зробили втечу неможливою. На зміну паломникам, які колись ходили вулицями села, прийшли сім’ї в’язнів.

Саме під час Прекрасної епохи до Першої світової війни пам’ятник поступово став всесвітньою туристичною визначною пам’яткою, яку ми знаємо сьогодні. Однією з його популярних пам’яток є відома корчма Mère Poulard, названа на честь її засновниці, геніальної кухарки Аннет Пулар, яка приймає відвідувачів з 1888 року.

У 1944 році письменник Ернест Хемінгуей, який на той час був військовим кореспондентом, нібито сидів за столом La Mère Poulard, щоб описати подвиги під час висадки в день D, включаючи одну з вирішальних битв за звільнення Франції та Європи, яка відбулася за кілька кілометрів від Мон-Сен-Мішель, поблизу повністю зруйнованого міста Авранш.

Мон-Сен-Мішель завжди був надзвичайно популярним, залучаючи мільйони паломників протягом усієї своєї історії. «Століття тому це було найбільше місце паломництва на Заході, випереджаючи Сантьяго-де-Компостела», — сказав CNN Томас Велтер, керуючий директор Національної громадської установи Мон-Сен-Мішель.

Зараз близько 3 мільйонів людей відвідують сайт щороку, причому деякі вихідні дні зайняті більше, ніж зазвичай. Травневі вихідні на Вознесіння відвідувачі відвідували сайт з 11 до 15 години. – цифра, яку чиновники зазвичай очікують лише в розпал літа.

«Ми продали 10 500 квитків в абатстві, що є рекордом», — сказав Велтер CNN. «Вихідні на Вознесіння зазвичай досить зайняті, але в цьому випадку було багато людей одночасно».

Загалом на місці було близько 33 000 людей, що само по собі не є рекордом, але все одно багато для Мону, який зазвичай очікує таку кількість туристів у серпні, у високий сезон.

«Перш за все страждає відвідувач, тому що відвідування Монту менш комфортне», — сказав Велтер CNN. «З часів Covid туристи стали менш терпимими до таких насичених днів, тому що вони змогли відчути радість відвідування місць, де майже немає відвідувачів».

Зважаючи на святкування ювілею тисячоліття, початкові цифри на 2023 рік свідчать про те, що Мон-Сен-Мішель залишатиметься дуже популярною туристичною визначною пам’яткою, що створює деякі проблеми для його дюжини мешканців, магазинів і природного ландшафту.

«Я не думаю, що це добре для власників магазинів, власників готелів і ресторанів, тому що вони просто не можуть встигати за попитом клієнтів. Мон-Сен-Мішель — це квадратний кілометр в окружності та одна торгова вулиця. Коли ви виставляєте на вулицю більше 5000 людей в певний час, я не думаю, що це дуже приємно», – сказав Велтер.

Щоб підвищити стійкість, автобуси, що з’єднують це місце, тепер працюють на біопаливі, а не на дизелі. Водночас відвідувачам пропонується досліджувати ширшу зону затоки під час піку з 11:00 до 15:00. годин, а також скористатися безкоштовною парковкою після 18:30.

«Скористайтеся, наприклад, природою та турами на човні, які ми організували. Тут є тюлені, вугри та атлантичний лосось», — сказав Велтер. «Ми часто забуваємо, що тут найбільша колонія дельфінів у Європі, тож це також шанс відкрити для себе Мон-Сен-Мішель інакше».