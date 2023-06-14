Залужний в лютому 2022-го відмовився підривати мости в Києві, назвавши це «зрадою»

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії відмовився підривати мости через Дніпро в Києві. Він назвав це зрадою людей на лівому березі.

Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС.

За його даними, 26 лютого, на третій день повномасштабного вторгнення члени уряду активно обговорювали можливість підірвати всі київські мости. Це дозволило б затримати армію РФ, яка на той момент висадила десант з військовою технікою в Гостомелі, оточила Чернігів та стрімко просувалася Сумщиною, перед Дніпром. І не дати росіянам увійти до урядового кварталу.

ВВС стверджує, що один із високопосадовців зателефонував тодішньому голові СБУ Івану Баканову з вимогою, щоб той наказав своїм спецпризначенцям підірвати мости і відрізати лівий берег Дніпра від правого.

«Ситуація була складною. Баканов подзвонив до головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Той його вислухав і без вагань відповів: «Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра — і військових, і цивільних», — пише ВВС.

Видання зазначає: час показав, що рішення, яке ухвалив генерал, виявилося правильним.