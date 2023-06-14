Захисники просунулись вперед на 2 напрямках, за добу відвоювали до 500 метрів

Сили оборони продовжують вест наступ, є просування на Бахмутському та Запорізькому напрямках за переваги росіян в артилерії та авіації — заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

«За добу, що минула: Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м».

За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка, на Маріупольському напрямку — в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Заступниця міністра оборони звернула увагу на те, що захисники посуваються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

Росіяни несуть втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу окупанти не дорахувались артилерійської батареї самохідних гармат, 2 комплексів РЕБ, автомобільної техніки до 10 одиниць, радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби, ЗРК.