За ніч українська ППО знищила 3 ракети «Калібр» та 9 «шахедів»

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуск Х-22 відбувався з Ростовської області з 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3, наслідки наразі уточнюються.

Атака «шахедів» відбулася зі східного узбережжя Азовського моря: ворог атакував 10 дронами на південно-східному напрямку. 9 з 10 цілей збито, зокрема, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначає, що 3 з цих дронів було збито над регіоном.

Удар ракетами «Калібр» був завданий з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.