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За ніч українська ППО знищила 3 ракети «Калібр» та 9 «шахедів»

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуск Х-22 відбувався з Ростовської області з 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3, наслідки наразі уточнюються.

Атака «шахедів» відбулася зі східного узбережжя Азовського моря: ворог атакував 10 дронами на південно-східному напрямку. 9 з 10 цілей збито, зокрема, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначає, що 3 з цих дронів було збито над регіоном.

Удар ракетами «Калібр» був завданий з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

  • У ніч з 13 на 14 червня жителі Одеси та області чули потужні вибухи. Ворог атакував місто ракетами «Калібр»: є влучання в громадські об’єкти, зокрема в бізнес-центр та складське приміщення торговельної мережі.
14 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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