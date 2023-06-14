За добу ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 14 червня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 217330 (+680) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3943 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)
- артилерійських систем – 3783 (+17)
- РСЗВ – 603 (+2)
- засобів ППО ‒ 364 (+1)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 300 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)
- крилатих ракет ‒ 1196 (+13)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)
- спеціальної техніки ‒ 516 (+5)
Дані уточнюються.
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