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За добу ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА

ЗСУ знищили
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 217 330 військових, 3943 танки та 7653 броньовані машини

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 14 червня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 217330 (+680) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3943 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)
  • артилерійських систем – 3783 (+17)
  • РСЗВ – 603 (+2)
  • засобів ППО ‒ 364 (+1)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 300 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 1196 (+13)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)
  • спеціальної техніки ‒ 516 (+5)

Дані уточнюються.

14 июня, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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