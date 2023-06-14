За ніч українська ППО знищила 3 ракети «Калібр» та 9 «шахедів» У Повітряних силах розповіли, чим загрожують розміщені в Брянській області ракетні комплекси «Бал» » За добу ворог втратив в Україні 680 військових, 11 броньованих машин і 15 БПЛА Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 217 330 військових, 3943 танки та 7653 броньовані машини Про це йдеться у зведенні Генштабу за 14 червня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 217330 (+680) осіб ліквідовано

танків ‒ 3943 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11)

артилерійських систем – 3783 (+17)

РСЗВ – 603 (+2)

засобів ППО ‒ 364 (+1)

літаків – 314 (+0)

гелікоптерів – 300 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15)

крилатих ракет ‒ 1196 (+13)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9)

спеціальної техніки ‒ 516 (+5) Дані уточнюються.