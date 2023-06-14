У Повітряних силах розповіли, чим загрожують розміщені в Брянській області ракетні комплекси «Бал»

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Цей ракетний комплекс використовує протикорабельні ракети Х-35.

«Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітним комплексам, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год, буде важко», — сказав Ігнат.

Знищувати балістичні ракети можуть установки Patriot і SAMP/T, але Україна має їх замало.

Речник Повітряних сил зазначив, що легше знищити установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі.