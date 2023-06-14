США підтвердили візит Блінкена в Китай

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до Китаю, починаючи із 16 червня, який перенесли після інциденту з виявленням китайського шпигунського аеростата в американському повітряному просторі.

Про це оголосив Держдеп США в середу, повідомляє «Європейська правда».

Під час візиту до Пекіна очільник американської дипломатії «зустрінеться з високопосадовцями КНР та обговорить важливість підтримки відкритих каналів комунікації для відповідального ведення відносин між США й КНР».

«Він також порушить двосторонні питання, що викликають занепокоєння, глобальні та регіональні питання, а також потенційну співпрацю у вирішенні спільних транснаціональних викликів», – додали у Державному департаменті.

У Міністерстві закордонних справ КНР уточнюють, що візит держсекретаря США триватиме з 18 по 19 червня.

Старший дипломат Держдепу з питань Східної Азії Деніел Крітенбрінк у розмові із журналістами зазначив, що Сполучені Штати не очікують значного прориву у відносинах з Китаєм під час візиту Блінкена.

«Ми не їдемо до Пекіна з наміром здійснити якийсь прорив або трансформацію в тому, як ми ставимось один до одного. Ми їдемо до Пекіна з реалістичним, впевненим підходом і щирим бажанням керувати нашою конкуренцією якнайвідповідальніше», – цитує Крітенбрінка агенція Reuters.