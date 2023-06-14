Росіяни перешкоджають переведенню п’ятого енергоблока на Запорізькій АЕС у безпечний режим

Росіяни на ЗАЕС перешкоджають переведенню в безпечний режим “холодного” зупину енергоблока №5 Запорізької атомної станції. Він залишається єдиним із шести енергоблоків станції в “гарячому” зупині і продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача.

“Російські окупанти не дозволяють українському персоналу ЗАЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан “холодного” зупину, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року”, – йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

В.о. голови ДІЯРУ Олег Коріков назвав ці протиправні дії грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії з боку “фейкової експлуатуючої організації” та російських військових окупантів.