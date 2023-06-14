Росіяни перешкоджають переведенню п’ятого енергоблока на Запорізькій АЕС у безпечний режим

Росіяни на ЗАЕС перешкоджають переведенню в безпечний режим “холодного” зупину енергоблока №5 Запорізької атомної станції. Він залишається єдиним із шести енергоблоків станції в “гарячому” зупині і продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача.
“Російські окупанти не дозволяють українському персоналу ЗАЕС здійснити переведення енергоблока №5 у стан “холодного” зупину, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року”, – йдеться в повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ).
В.о. голови ДІЯРУ Олег Коріков назвав ці протиправні дії грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії з боку “фейкової експлуатуючої організації” та російських військових окупантів.
У повідомленні він наголосив, що це питання обговорювали на щотижневій нараді з комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулюванням у вівторок, 13 червня.
“Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у “холодний” зупин”, – наголосив Коріков.
Він також назвав дії окупантів черговим ядерним шантажем.
Як запевнили в інспекції, фахівці МАГАТЕ також зацікавлені й наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС, а також її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС. Вони прагнуть краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води після підриву росіянами Каховської ГЕС та пов’язаного з цим розливу Каховського водосховища, з якого підживлювався ставок-охолоджувач ЗАЕС.
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