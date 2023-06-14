Російське військове командування залишається вразливим перед точними ударами ЗСУ

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), ліквідація генерал-майора Сергія Горячова може вказувати на потенційну передислокацію російських військ і вразливість окупаційного командування перед точними ударами з боку України.

Згідно з оглядом, повідомлення про загибель Горячова в Запорізькій області може свідчити про переміщення частин 35-ї загальновійськової армії російських військ для проведення операцій у цій області. Крім того, це може свідчити про те, що деякі високопосадовці з російського боку продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими перед точними ударами з боку України.

Аналітики відзначають, що українські війська продовжують контрнаступальні операції, і принаймні на трьох напрямках, до 13 червня, вони досягли обмежених територіальних успіхів.

За даними ISW, українські Збройні Сили здійснили просування на північний схід від Бахмута на 250 метрів і на південь від Бахмута на 200 метрів. Крім того, протягом останньої доби вони здійснили просування на 500-1000 метрів біля адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, визволивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі.