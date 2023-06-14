ППО, бронетехніка та боєприпаси: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Про це повідомили у міноборони США.

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає вилучення техніки й боєприпасів з військових складів.

До нового пакета входять «критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання, необхідне для зміцнення сил України на полі бою».

У Пентагоні уточнили, що йдеться про боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; 15 бойових машин піхоти Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker, протитанкові комплекси AT-4, понад 22 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї та гранат, підривні боєприпаси для розмінування місцевості, засоби тактичного захищеного зв’язку, а також запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше про намір США надати новий пакет допомоги Україні повідомляло видання «Голос Америки».

Зазначається, що в новий пакет увійдуть бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, що були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.

«Ці найкращі системи, попри те, що вони хороші, є вразливими та потребуватимуть заміни, тому це нагадування, що забезпечення безпеки не є одноразовим. Це потрібно буде продовжувати в довгостроковій перспективі», — сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.

Як повідомив «Голосу Америки» представник Пентагону, очікується, що про нову військову допомогу Вашингтон оголосить у вівторок, 13 червня.

Крім того, допомога включатиме боєприпаси для передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) і додаткові ракети для українських артилерійських ракетних систем (HIMARS).