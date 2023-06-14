Остин примет участие в дискуссиях в Европе по оказанию помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе отправляется в Европу, чтобы принять участие в работе Контактной группы по вопросам обороны Украины и заседаниях министров обороны стран НАТО.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что на этих мероприятиях будут обсуждаться способы наиболее эффективной поддержки Украины сейчас и в будущем.

Частью дискуссии будет оперативная совместимость, а также модернизация и потенциал ВПК союзников и партнеров.

В настоящее время в центре внимания Украины находятся системы ПВО, противотанковые системы и боеприпасы, а также артиллерия ближнего и дальнего действия.

Эти системы необходимы, в то время как ВСУ планируют общевойсковое наступление на хорошо укрепленные российские позиции, которые усеяны минами и противотанковыми ловушками, заявил чиновник.

Кроме того, большое значение для боеспособности Украины имеют запасные части и инструкции по техническому обслуживанию и ремонту в полевых условиях, сообщил высокопоставленный представитель военного ведомства США.

Также на встречах будут обсуждаться будущий потенциал, необходимый украинским силам, включая, например, подготовку пилотов истребителей.

На сегодняшний день США пообещали выделить около 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине, а союзники и партнеры пообещали выделить 27 миллиардов долларов, сообщил чиновник, отметив, что помощь Украине оказывают 53 союзника и партнера.

Примечательно, что США занимают 13-е место среди стран-союзников и партнеров по объему помощи, оказываемой Украине, в процентах от ВВП, сообщил чиновник.

Большинство систем по борьбе с беспилотниками, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, танков и бронетранспортеров поставляются не США, а союзниками и партнерами, сказал чиновник.

Кроме того, союзники подготовили в три раза больше украинских бойцов, чем США, добавил чиновник.

Также, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, на совещаниях США будут призывать принять Швецию в НАТО.