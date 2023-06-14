На Запоріжжі ЗСУ ліквідували праву руку Кадирова Делімханова

В українському місті Приморську, що на Запоріжжі військові ліквідували праву руку очільника Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

Про це повідомив Кирило Сазонов.

За словами військового, над знищенням терориста працювали підрозділи Бандерлоги з групою Горизонт, Фобос та оперативне угруповання військ Запоріжжя.

Разом з Делімхановим померли й інші особи наближені до Кадирова та ще до близько двохсот осіб особового складу.

Як пояснює Сазонов, розвідка шукала скупчення ворожої техніки й випадково натрапила на кортеж Делімханова на позашляховиках.

«Керівництво підрозділу «Ахмат». Ну, велкам ту Юкрейн, як кажуть. Все швидко міняємо, нова пріоритетна ціль, працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть «Швидка допомога» не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли – 12 бортів. Щоб секрет був. Та який секрет, задля таких новин розвідоси залишалися там до останнього», – каже військовий.