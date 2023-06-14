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На Приазовському напрямку ЗСУ перейшли в активну фазу бойових дій

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Третій тиждень перебуваю на Приазовському напрямку. Ми вже перейшли в активну фазу та інтенсивно проводимо бойові дії. Закликаю всіх українців не очікувати швидких результатів. Нас очікує складна літньо-осіння кампанія. Спроможності ЗСУ значно виросли. Ми маємо досвід, вогневі засоби, системи зв’язку й управління, і це все має принести результат», — наголосив Прозапас.

Капітан ЗСУ також додав, що потрібно дивитися на карту та слідкувати за офіційними повідомленнями представників Міноборони та Генерального штабу України.

14 июня, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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