Лукашенко заявил, что Беларусь получила первые ядерные боеголовки от России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна начала принимать российское тактическое ядерное оружие.

Развертывание является первым вывозом таких российских боеголовок за пределы страны со времен распада Советского Союза.

«У нас ракеты и бомбы, [которые] мы получили от России», – заявил Лукашенко в интервью российскому государственному телеканалу “Россия 1”, опубликованному белорусским информагентством БЕЛТА.

«Бомбы в три раза мощнее, чем [сброшенные на] Хиросиму и Нагасаки», – добавил он.