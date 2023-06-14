Кормак Маккарті помер у віці 89 років

Американський письменник Кормак Маккарті помер у віці 89 років, про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видавництва, з яким співпрацював Кормак Маккарті, письменник пішов з життя у своєму домі з природних причин.

Кормак Маккарті був відомим американським письменником та сценаристом, народився 20 липня 1933 року. У 1965 році вийшов його перший роман «Зберігач саду».

Найбільш відомі твори Маккарті — «Кривавий меридіан» та «Старим тут не місце».

У 2007 році Кормак Маккарті отримав Пулітцерівську премію за свій твір «Дорога».