Контрнаступление ВСУ: Москва отказывается признавать очевидное

За первую неделю наступления (с 5 по 11 июня) украинские военные освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом во вторник, 13 июня, сообщают СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, общая площадь взятых под контроль территорий составляет 90 квадратных километров. В частности, речь идет о взятии сел: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Украинские власти также сообщают о продвижении своих войск на бахмутском направлении.

Минобороны России предпочитает не комментировать информацию об отступлении из ранее захваченных населенных пунктов, делая акцент на потерях противника. Потери в рядах своей армии ведомство скрывает давно и упорно.

По подсчетам Русской службы ВВС и «Медиазоны», число только поименно установленных погибших в Украине российских военных уже превышает 25 тысяч человек. На самом деле их в разы больше.

Сейчас украинские военные проверяют сообщения СМИ о вероятной гибели в Украине начальника штаба 35-й армии России генерал-майора Сергея Горячева. Если информация подтвердится, Горячев станет по меньшей мере пятым российским генералом, убитым на этой войне.

Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с прокремлевскими блогерами, авторами телеграм-каналов и военными корреспондентами российских СМИ, напротив, заявил, что в ходе летнего наступления ВСУ потери российской армии оказались ниже, чем потери украинской стороны, в десять раз, притом, что Украина нигде не достигла успеха.

Кроме того, Путин признал, что Россия за неделю потерял 54 танка, но потери украинской армии, по его оценкам, составляют 160 танков и свыше 360 бронемашин. Откуда взята такие данные, неизвестно. Независимые исследователи их не подтверждают.

В Киеве утверждают, что наибольшие потери сейчас несет как раз Россия.

Первые, промежуточные военно-политические итоги наступления ВСУ уже можно подвести, полагает блогер Марк Фейгин. По его мнению, главное состоит в том, что нарратив российской пропаганды о том, что никакого украинского наступления не будет вовсе, оказался полностью несостоятельным.

«Рупоры Кремля всячески утверждали, что наступление ВСУ – не более, чем фантом, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». –Причем, это говорилось во многом, чтобы обосновать, почему не произошло масштабного российского наступления, которое широко анонсировалось с января нынешнего года, когда командующим так называемой специальной военной операцией был назначен начальник Генштаба вооруженных сил РФ (Валерий) Герасимов».

Однако действиями украинских войск все измышления пропагандистов были убедительно опровергнуты, подчеркнул Марк Фейгин: «Мы видим, что наступление активно идет по меньшей мере по трем направлениям. С разным темпом, где-то быстрее, где-то медленнее, но все равно это наступлением в полном смысле этого слова с целью деоккупации значительных украинских территорий. Это очень важный аспект».

Правда, официальные российские лица и пропагандисты быстро «переобулись» и начали говорить уже о провале наступления ВСУ, заметил блогер: «В чем-чем, а в последовательности их не обвинишь. И вот министр обороны (Сергей) Шойгу на пресс-конференции, а вслед за ним (президент) Владимир Путин заявили: смотрите, как мы успешно отражаем атаки украинских сил, вооруженных Западом, подбили кучу «Леопардов» и так далее… Но все же видят, что наступление хоть и медленно, однако продолжается, украинские бойцы освободили несколько сел. Хорошо вы сорвали планы Киева! Давайте так и дальше».

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи с президентом США Джо Байденом заявил во вторник, что контрнаступление Украины может заставить Кремль пойти на переговоры.

Остается предположить, что Москва не оставляет надежд хотя бы информационно представить дело так, чтобы внушить Западу: наступление ВСУ невозможно, давайте переходить к переговорам, рассуждает Марк Фейгин.

«Но это попытка с негодными средствами. В Кремле с этим явно поторопились. Зачем Киеву идти на переговоры сейчас, если вполне может статься, что через месяц украинцы возьмут Мариуполь или Мелитополь?» – резюмировал блогер.

Все покажут ближайшие недели, в свою очередь, считает украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Пока, на его взгляд, можно давать только предварительные оценки событий.

«Особенно с учетом скудости поступающей с обеих сторон официальной информации о происходящем на фронтах, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Но это законы жанра, определяемого войной. Поэтому рассчитывать тут, что власти будут давать объективную картину, не приходится».

Сейчас налицо определенная «развилка», говорит Андрей Золотарев: «Потому что ВСУ приходится наступать без должной авиационной поддержки, не имея превосходства в воздухе, на подготовленную оборону, что неизбежно ведет к серьезным потерям. Неудача 47-й бригады, которая потеряла много бронетехники, лишь подтверждает. Как минимум, это ошибка, за которой должен последовать разбор полетов. Так что пока скорее идет нащупывание слабых мест российской обороны».

Вместе с тем директор аналитического центра «Третий сектор» склоняется к тому, что рассчитывать на чудо в результате наступления не приходится: «Это камень в огород нашим пропагандистам, которые слишком высоко подняли планку ожиданий, рисуя врага как неумех, ни на что не способную орду. А враг учится, у него еще достаточно сил и ресурсов, боеприпасов, превосходство в артиллерии, да и живой силы хватает. Завышенные ожидания всегда приводят к большим разочарованиям».

Наступлений без потерь не бывает, констатировал Андрей Золотарев.

«Это показывает и опыт других войн. Даже победоносная для Израиля 6-дневная война обернулась тем, что израильская армия потерял треть своего танкового парка. Пока потери «украинских Вооруженных сил» не критичны. Будем следить за развитием событий. В ближайшее время все должно проясниться. Потенциал наступления признают даже российские Z-блогеры, пишущие, что большая часть подготовленных механизированных бригад ВСУ, оснащенных тяжелой бронетехникой, еще не введена в бой. То есть, они находятся в резерве и ждут своего часа. С этим выводом вполне можно согласиться», – заключил он.

Голос Америки