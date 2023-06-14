Франция обвинила Россию в манипуляциях в Интернете

Правительство Франции обвинило Россию в длительной кампании манипуляций в Интернете, включая создание подложных сайтов, имитирующих сайты ведущих французских СМИ и министерства иностранных дел, для распространения вводящей в заблуждение и ложной информации о войне в Украине.

Французское агентство VIGINUM, отвечающее за противодействие иностранному вмешательству в киберпространстве, сообщило, что оно начало отслеживать предполагаемую операцию вскоре после начала вторжения России в соседнюю страну, и что Франция стала одной из нескольких европейских стран, ставших объектами атак.

Агентство заявило, что отследило кампанию до российских лиц, компаний и «государственных структур и структур, аффилированных с российским государством».

В мае агентство обнаружило сайт, имитирующий сайт МИД Франции и приняло «защитные и превентивные меры», говорится в докладе VIGINUM.

«Франция осуждает эти действия, недостойные постоянного члена Совета Безопасности ООН. Никакие попытки манипулирования не отвлекут Францию от поддержки Украины в условиях агрессивной войны России», – заявило министерство.