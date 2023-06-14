ЦРУ застерігало Україну від підриву «Північних потоків»

За спільним розслідуванням нідерландських видань NOS і Nieuwsuur та німецьких видань Zeit і ARD, Центральне розвідувальне управління США попередило Україну в червні 2022 року про можливу диверсію на російських трубопроводах «Північний потік». Це стало відомо після того, як нідерландська військова розвідка MIVD отримала інформацію про плани диверсії, які, за ствердженнями, керував головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Зазначається, що ця інформація була отримана нідерландськими розвідниками, але джерело цих планів не було розкрито. За планами диверсії, невелика команда водолазів повинна була закласти вибухівку з вітрильника після навчань НАТО у Балтійському морі 17 червня. Ця інформація була також опублікована The Washington Post без деталей.

Після отримання цих даних, MIVD повідомила ЦРУ, яке зв’язалося з Україною у червні 2022 року, і, як стверджується, попередило її про небезпеку здійснення диверсії. Крім того, нідерландська розвідка передала цю інформацію німецьким спецслужбам.

Наразі, згідно з джерелами в розвідувальних службах, немає впевненості в тому, хто стоїть за планами диверсії на «Північних потоках», і розглядається кілька версій, включаючи можливу причетність України.