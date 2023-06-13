ЗСУ продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 12 червня отримали територіальні здобутки.

Так, заступниця міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що наші бійці на Донецькому та Таврійському (Запорізькому) напрямках просунулися на 6,5 км та відбили 90 квадратних кілометрів території за останній тиждень. Вона додала, що за той же період ЗСУ звільнили один населений пункт на заході Запорізької області та шість населених пунктів на сході Запорізької та заході Донецької областей.

А речник східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що воїни продовжували контратаки на флангах Бахмута і просунулися на 250-700 метрів у невстановлених районах на підступах до міста.

Намагання ворога контратакувати

Російські джерела писали, що ЗСУ продовжували контратаки на російські позиції на південний захід, північ і північний захід від Бахмута, особливо біля Берхівки (3 км на північний захід від Бахмута). А геолокаційні кадри додатково вказують на обмежений поступ військ України у західній частині Донецької області на південь від Великої Новосілки.

Натомість російські військкори стверджували, що окупанти намагаються контратакувати в цьому районі, та що бої тривали у західній частині Донецької області — східній частині Запорізької області протягом 12 червня.

Також російські джерела стверджували про бойові дії ЗСУ на заході Запорізької області в районі Оріхова, але зазначали, що інтенсивність обстрілів на цій ділянці дещо знизилася.

Як йдеться, 12 червня війська РФ здійснили контратаку в західній частині Донецької області після того, як 11 червня ЗСУ добилися тактичного успіху поблизу Времівського виступу, а окупанти здійснили контрудар по Силах оборони України тут 12 червня.

Проте в експерти наголошують, що на момент публікації звіту війська РФ не досягли підтверджених територіальних успіхів у ході цих контратак, хоча деякі російські джерела повідомляють, що російські війська нібито відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки). Натомість заступниця голови Міноборони України Маляр повідомила, що ЗСУ, як і раніше, контролюють Макарівку станом на 12 червня.

Крім того, російське джерело повідомило, що бої на Времівському виступі продовжуються і що результати бою незрозумілі.

Російська «тактика гнучкої оборони» та звинувачення у невдачах військ погоду

Так, бойовик, колишній російський офіцер Ігор Гіркін сказав, якщо ці повідомлення РФ правдиві, то вони підтверджують «успіх російської тактики гнучкої оборони» в цьому районі, і що російське військове командування дбає про виснаження українських сил, ніж про повернення території.

Гіркін стверджує, що типова оборона російських військ полягає у відступі в тилові райони для виведення української піхоти з-під прикриття засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Він також каже, що потім російські війська атакують цю територію за підтримки танків і протиповітряної оборони, щоб не дати українським військам перекинути засоби ППО на звільнені території.

Своєю чергою в Інституті додають, як російські військкори стверджували, що через погані погодні умови літаки ВКС РФ не могли здійснювати вильоти та приземлилися, і нібито це завадило російській обороні від атак ЗСУ поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Ті ж джерела повідомили, що українським військам вдалося досягти тактичних переваг 11 червня завдяки сильному дощу і туману, проте 12 червня після того, як закінчився дощ, російська авіація відновила авіаудари по Силах оборони.

Крім того, російські джерела розповідали, що військова авіація РФ відновила інтенсивні авіаудари під силу ЗСУ 12 червня після того, як пройшов дощ.

Гіркін заявив, що погода відіграватиме важливу роль у визначенні результату операцій у цьому секторі найближчими днями.